"Ти відповіси за всіх, кого вбила ваша сім'я": дружини окупантів стали отримувати "чорні мітки"

Росіянка виявила листівку із загрозою розплати і запанікувала / Скріншот відео

В Росії почали панікувати дружини російських окупантів - вони отримують "чорні мітки". У посланнях невідомі називають цих жінок "поплічниками злочинця" і попереджають їх про розплату.

Зокрема, у Мережі з'явилося відео, на якому дружина російського загарбника просить його скоріше повернутися з України. А все тому, що на машині вона виявила листівку зі словами: "Поплічник злочинця. Ти з чоловіком відповіси за всіх, кого вбила ваша сім'я".

Як видно на кадрах, росіянка їздила на машині, на вітровому склі якої була прикріплена Z-свастика. Невідомі залишили там листівку із загрозою розплати.

Жінка, схлипуючи, бере в руки листівку і просить свого чоловіка-окупанта якомога швидше повертатися додому.

"Ванюшка, повертайся скоріше з України, мені страшно", - каже росіянка.

Зазначимо, не всі дружини російських солдатів чекають їх з війни. Наприклад, нещодавно окупант, який потрапив у полон в Україні, був змушений вмовляти дружину поспілкуватися з ним телефоном. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00, мовляв, зараз вона зайнята.

Ще одна росіянка давала неадекватні поради своєму чоловікові. Дружина російського загарбника прямим текстом закликала ґвалтувати українських жінок.

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