УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Зателефонуйте після 9-ти": дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говорити

30 липня 2022, 11:07

Відповідь жінки приголомшила російського загарбника.

Полонений окупант
Полонений окупант / скріншот

Російський окупант, який потрапив у полон в Україні, був змушений вмовляти дружину поспілкуватися з ним по телефону. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00.

Журналіст Володимир Золкін подзвонив жінці і повідомив, що її чоловік потрапив у полон, зараз знаходиться поруч і запропонував їй поспілкуватися з ним. Жінку новина не здивувала.

"Чи бажаю я поговорити? Я готова поговорити, якщо можна, після 9 вечора. Я на роботі", - заявила вона.

У розмову включився окупант, якого приголомшила відповідь дружини.

"Вона не зрозуміла трохи. Чоловік в полоні. Ксюня, Оксана, я в полоні!!!",- кричав загарбник в трубку.

Згодом жінка погодилася поговорити з чоловіком. Вона запитала, в якій області він знаходиться, а також повідомила, що всі рідні знають про те, що він в полоні. Очевидно, ця новина не дуже їх засмутила, якщо для жінки робота виявилася важливішою за розмову з полоненим окупантом.

читайте такожДесантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полоненихРаніше ми писали, що путінський солдат, який потрапив у полон до українських військовослужбовців, зробив відверте зізнання, навіщо він прийшов зі зброєю на українську землю. За словами військового РФ, він приїхав вбивати мирних людей тільки заради грошей.

Раніше Главред писав, що окупаційні війська Росії вкрали труси у бійця Збройних сил України та його дружини. Загарбники забрали собі і взуття.

Читайте також:

війна в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:14

Скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю та олією для народу - Боррель про санкції проти РФ

11:07

"Зателефонуйте після 9-ти": дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говоритиВідео

10:33

"Як хочу, так і сідаю": 46-річна Могилевська без бюстгальтера підтримала Зеленську

10:11

Скоро РФ запропонує Україні "мир", але є серйозна небезпека - астрологВідео

09:58

Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку, вони по-іншому не можуть - АрестовичВідео

Реклама
09:56

Гороскоп на серпень 2022 для Близнюків: прорив у справах, прибуток і несподівана поїздка

09:27

В Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою

09:05

"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

08:43

Курс долара в Україні в серпні: чи буде і далі дорожчати валюта - прогноз експерта

08:34

На відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS - ISWВідео

08:30

Як змусити дитину вчитися: головні правила і важливі порадиВідео

08:05

Росія - дике минуле західної цивілізаціїПогляд

08:00

На Півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади РФ

07:33

Вибух чуло все місто: РФ двічі за ніч обстріляла ракетами Харків, почалася пожежаВідео

06:45

Мелітополь чи Нова Каховка: де вирішиться доля деокупації українського півдняПогляд

06:35

Пауза заради переговорів: експерт розповів, коли Росія може призупинити війнуВідео

06:28

З Днем ангела, Марина! Яскраві вітання та листівки на іменини Марини

06:10

На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експертВідео

06:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 серпня: Дівам - несподіваний заробіток, Скорпіонам - важливий вибір, Рибам - боргиВідео

05:50

Зоряний час і неймовірний успіх у всьому: 4 знаки зодіаку в серпні будуть "купатися" у вдачіВідео

Реклама
05:20

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномаліяВідео

05:01

Хеллі Беррі в бікіні показала своє "щасливе місце"

04:50

Суцільна чарівність: модний чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

04:28

Досі найкраща: 56-річна модель Сінді Кроуфорд похвалилася тілом в банному халатику

04:14

День дружби 2022: сердечні привітання і милі листівки для друзів

04:10

Як захистити себе від пристріту за злої заздрості: дієві амулети і обереги для дому

03:43

Як легко та швидко видалити фарбу з металу і дерева: способи, які перевірені роками

03:30

Вони будуть ще більше різати та знущатись над полоненимиПогляд

03:15

Війна в Україні затягнеться на декілька років: військовий експерт назвав 4 причиниВідео

02:40

Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію

02:30

Регіна Тодоренко вперше показала молодшого сина і розповіла про драму в сім'ї через новонародженогоВідео

02:10

Україну огорнуть сильні грози і похолодання: синоптики попередили про погодний армагеддонВідео

02:04

Ризики вже через 5-10 років: експерт назвав умови нової війни з Росією

01:36

"П'яту колону ніхто не терпітиме": дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами УкраїниВідео

01:27

Рената Литвинова вийшла без нижньої білизни на вулиці Парижа

01:08

Гороскоп на сьогодні, 30 липня 2022: Ракам - старі образи, Левам - заздрість ворогівВідео

00:51

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

00:01

Бореться: композитор Ігор Крутой серйозно хворий

29 липня, п'ятниця
23:55

Ксенія Мішина взяла до рук зброю: "Це змінило мене назавжди!"Відео

23:53

"Путінський режим отруює своїм гниттям": у РФ стрімко скорочується населення

Реклама
23:50

Позитив розповів, як вмовляє Потапа повернутися в Україну

23:47

Прикмети на 31 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами ХарковаВідео

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти