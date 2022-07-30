"Зателефонуйте після 9-ти": дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говорити

Полонений окупант / скріншот

Російський окупант, який потрапив у полон в Україні, був змушений вмовляти дружину поспілкуватися з ним по телефону. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00.

Журналіст Володимир Золкін подзвонив жінці і повідомив, що її чоловік потрапив у полон, зараз знаходиться поруч і запропонував їй поспілкуватися з ним. Жінку новина не здивувала.

"Чи бажаю я поговорити? Я готова поговорити, якщо можна, після 9 вечора. Я на роботі", - заявила вона.

У розмову включився окупант, якого приголомшила відповідь дружини.

"Вона не зрозуміла трохи. Чоловік в полоні. Ксюня, Оксана, я в полоні!!!",- кричав загарбник в трубку.

Згодом жінка погодилася поговорити з чоловіком. Вона запитала, в якій області він знаходиться, а також повідомила, що всі рідні знають про те, що він в полоні. Очевидно, ця новина не дуже їх засмутила, якщо для жінки робота виявилася важливішою за розмову з полоненим окупантом.

читайте такожДесантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полоненихРаніше ми писали, що путінський солдат, який потрапив у полон до українських військовослужбовців, зробив відверте зізнання, навіщо він прийшов зі зброєю на українську землю. За словами військового РФ, він приїхав вбивати мирних людей тільки заради грошей.

Раніше Главред писав, що окупаційні війська Росії вкрали труси у бійця Збройних сил України та його дружини. Загарбники забрали собі і взуття.

Читайте також: