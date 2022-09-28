"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехоплення

В армії РФ заговорили про те, що Путіна потрібно знімати з посади / Фото УНІАН

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своєю матір'ю, під час якого він говорить про те, що час знімати російського диктатора Володимира Путіна з посади.

Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована, що того ж дня, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.

"У них все було заготовлено заздалегідь", — обурюється жінка.

Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди – навіть на вокзалах.

Сам син хоче написати рапорт на звільнення, але через оголошену Путіним мобілізацію він побоюється, що його не відпустять.

"Треба знімати цього президента з влади. Ця війна нікому не потрібна. Мені ні холодно, ні спекотно від цієї України", — каже окупант.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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