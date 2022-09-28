УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехоплення

28 вересня 2022, 12:31

Українська розвідка перехопила розмову солдата РФ з матір'ю. Він хоче написати рапорт на звільнення, але через мобілізацію побоюється, що його не відпустять.

Армія РФ, Володимир Путін
В армії РФ заговорили про те, що Путіна потрібно знімати з посади / Фото УНІАН

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своєю матір'ю, під час якого він говорить про те, що час знімати російського диктатора Володимира Путіна з посади.

Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована, що того ж дня, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.

"У них все було заготовлено заздалегідь", — обурюється жінка.

Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди – навіть на вокзалах.

Сам син хоче написати рапорт на звільнення, але через оголошену Путіним мобілізацію він побоюється, що його не відпустять.

"Треба знімати цього президента з влади. Ця війна нікому не потрібна. Мені ні холодно, ні спекотно від цієї України", — каже окупант.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

Інші новини:

мобілізація новини Росії війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:05

АР дізналося кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію

14:01

"Забудьте про це": Шольц відповів на ядерний шантаж Путіна

13:55

Комплекси, яких немає навіть в армії ФРН: Берлін у жовтні може передати Україні новітні ЗРК IRIS-T

13:26

ЗСУ вже на відстані 20 км: Лиман імовірно звільнять за кілька днів - аналітик

13:24

Місячний календар на жовтень 2022: дні найбільшої удачі і небезпеки

Реклама
13:19

ЗСУ будуть в Криму до середини 2023 року – генерал СШАВідео

13:16

Здоров'я дорожче: п'ять продуктів, які не можна зберігати в дверцятах холодильника

13:06

Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози Путіна:"не відмахуватися, мовляв, це просто блеф"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

12:57

"Росіяни алкаші, росіяни бидло": Кудрявцева захопилася мужністю російських чоловіків-вбивць

12:48

Шакіра може сісти у в'язницю на 8 років

12:47

Проміняв двох дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували окупанта-гармоніста з Пермського краюФотоВідео

12:43

США передають Україні засоби для боротьби з іранськими дронами: Ізраїль дав дозвілВідео

12:37

Друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артисту передбачила ворожка

12:35

Молодший Кличко практично не дозволяє колишній дружині бачити дочку

12:31

"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехопленняВідео

12:20

"До літа": експерт спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

12:14

Мамчині єзуїти з Кремля знову вирішили всіх перегратиПогляд

12:08

Яку тварину ви побачили першою: тест по картинці розповість про ваш характер

12:02

Зірка "Стиляг" оголосив про добровільну мобілізацію

Реклама
11:57

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

11:50

"Він би не помер, він би жив": у Росії назвали несподівану причину смерті Моїсеєва

11:37

Забрала подругу з собою: за день до похорону Єлизавети II померла її улюблена фрейлінаВідео

11:33

У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячемВідео

11:28

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

11:09

"Не все так однозначно": російський співак Слєпаков записав антивоєнну піснюВідео

10:54

У Кремлі сподіваються захопити Харків і Одесу після мобілізації - BloombergВідео

10:26

Православний календар на жовтень 2022: важливі церковні дати і свята

10:12

Північний потік і Північний потік-2 підірвали - МЗС ШвеціїВідео

10:07

Після "референдумів" звільнення регіонів може затягнутися до весни - Небоженко

09:52

США буде важко передбачити ядерний удар Росії по Україні - PoliticoВідео

09:44

Десятки "двохсотих" і "трьохсотих": війська РФ потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

09:34

Народжені в рік Тигра: який у них характер і чи можна приручити волелюбних лідерів

09:06

Три обстріли за ніч: окупанти вдарили з "Градів" і важкої артилерії по Дніпропетровщині

09:00

Путіну поставили ультиматум щодо війни в Україні: Жданов пояснив, які терміни дали диктатору

08:57

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2022: Левам - сюрпризи, Скорпіонам - гроші, Водоліям - інтригиВідео

08:24

Мені подобається війнаПогляд

08:06

Перші мобілізовані з РФ вже в Україні: частина з них загинула, частина вже в полоніВідео

08:03

Загрожуватиме і попереджатиме: експерт оцінив загрозу ядерного удару Росії по Україні

08:01

Мінус винищувач, БПЛА і 58 окупантів: ЗСУ вдарили по путінській армії на Півдні

Реклама
07:20

ЗСУ наближаються до Лимана та звільняють все нові населені пункти - ISW

07:05

Як повернути колір чорним речам: 5 надзвичайно простих способів, які здивують

06:48

Ще більше HIMARS: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд - ReutersВідео

06:22

Чекаємо на новий удар з боку БілорусіПогляд

06:00

Війна в Україні може завершитися влітку 2023 року похороном Путіна - Віктор Небоженко

05:00

Режим Путіна став крихким, система Кремля може посипатися в будь-який момент – політологВідео

04:41

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

03:45

Путін загнаний у кут, тому може вдарити ядерною зброєю – ексагент ЦРУВідео

03:40

Жовтень буде унікальним: синоптики розповіли, якої чекати погоди в УкраїніВідео

03:20

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти