"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехоплення

Українська розвідка перехопила розмову солдата РФ з матір'ю. Він хоче написати рапорт на звільнення, але через мобілізацію побоюється, що його не відпустять.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своєю матір'ю, під час якого він говорить про те, що час знімати російського диктатора Володимира Путіна з посади.
Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована, що того ж дня, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.
"У них все було заготовлено заздалегідь", — обурюється жінка.
Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди – навіть на вокзалах.
Сам син хоче написати рапорт на звільнення, але через оголошену Путіним мобілізацію він побоюється, що його не відпустять.
"Треба знімати цього президента з влади. Ця війна нікому не потрібна. Мені ні холодно, ні спекотно від цієї України", — каже окупант.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.
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