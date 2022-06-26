Путін готується відкрити другий фронт: ЗМІ розповіли про нараду з питання нової війни

Володимир Путін / Фото Reuters

Нещодавно президент Росії РФ Володимир Путін провів секретну нараду, ймовірно присвячену загостренню відносин з Литвою і можливій військовій відповіді.

Як пише Сьогодні, у Кремлі розглядають силовий варіант відповіді на ситуацію з відмовою Вільнюса допускати транзит до Калінінграда.

На зустрічі, імовірно, обговорювався варіант початку військових дій Москви проти Вільнюса.

Джерело видання припустило, що Пєсков спростував факт проведення наради в Кремлі через те, що ніякого рішення за його підсумками прийнято не було. Журналісти вважають, що керівництво РФ вирішило почекати, поки США і ЄС "переконає Литву відмовитися від блокади".

Що відомо про термінову нараду у Путіна

Раніше журналісти звернули увагу на відео, на яких зафіксовано, як пізно ввечері 25 липня кортеж президента РФ Володимира Путіна їде в бік Кремля, хоча ще вдень у глави російської держави в Санкт-Петербурзі була зустріч з лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

У публікації йдеться, що щонайменше одне російське ЗМІ готувало матеріал про підсумки наради в Кремлі, проте він не був опублікований. Факт проведення наради пізніше спростував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. У той же час російський політтехнолог, який в 2014 році підтримував бойовиків в Луганську, повідомив, що "дещо сталося", проте необхідно "дочекатися офіційних нюансів", уточнивши, що "це зовнішній кейс", а "всередині Росії все ок".

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