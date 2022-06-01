Росія може відкрити "другий фронт" на київському напрямку - тероборона

Росія може відкрити другий фронт на Київському напрямку / Reuters

На додаток до південно-східного фронту, Росія може відкрити в Україні "другий фронт" на київському напрямку.

При цьому росіяни можуть врахувати помилки лютого і березня, які сталися під час першого наступу на Київ, заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини представник Київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, зараз на кордоні з Білоруссю сформовані нові батальйонно-тактичні групи ЗС РФ.

"Зараз на кордоні з Білоруссю сконцентровані нові підрозділи російських військових і сформовані батальйонно-тактичні групи, а безпілотники перетинають кордон з Україною, намагаються вести розвідку", - розповів Ковальов.

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Він також підкреслив, що досі зберігається загроза обстрілу Києва балістичними ракетами.

"Кияни повинні усвідомлювати, що загроза з півночі нікуди не поділася і розслаблятися рано. Для Києва досі існує загроза терористичної операції, загроза обстрілу балістичними і крилатими ракетами", - зазначив представник Київської терроборони.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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