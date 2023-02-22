Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ: генерал розкрив план Путіна

Окупанти Росії активізувалися в Запорізькій області і побоюються контрнаступу ЗСУ на свої позиції в регіоні, сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Війська РФ у березні намагатимуться захопити Донбас - Романенко / Колаж Главред, Міноборони РФ

Агресор Росія до березня має намір повністю ввести на поле бою свій стратегічний резерв в 150-200 тисяч військових. Вони намагатимуться повністю захопити Донецьку та Луганську області. Окупанти активізувалися і на запорізькому напрямку, де побоюються наступу сил оборони України. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що восени Москва мобілізувала до 300 тисяч осіб, більшість з яких вже відправила на війну проти України. Резерви вони задіяли в наступальних діях на п'яти напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

За словами експерта, окупанти готують додаткові резерви, які, ймовірно, кинуть на захоплення Донбасу. Агресор "зібрався" реалізувати свої плани орієнтовно до кінця березня.

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"Росіяни готують додатково десь 150-200 тисяч військових стратегічного резерву, яких збираються забезпечити важким озброєнням. Їх готують до наступного наступу. Думаю, за військовою логікою, вони використають сили цього резерву, щоб посилитися на сході і спробувати виконати політичне завдання Путіна щодо захоплення Донбасу.

Путін з початку повномасштабної війни декларував наміри окупувати Донецьку і Луганську області в їхніх адміністративних кордонах, про що нагадував під час свого виступу на Червоній площі 9 травня. В черговий раз, тепер уже новому командувачу військами РФ в Україні генералу Герасимову, поставлено завдання захопити території до березня. Останнім часом вже навіть кажуть, що до кінця березня", - пояснив Романенко і додав, що зміна загарбниками дат пов'язана з успішними діями ЗСУ, які відбивають ворожі атаки.

Також генерал звернув увагу на активізацію російської окупаційної армії в Запорізькій області. Там окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ.

"Російські війська активізуються і в напрямку Оріхового Запорізької області. Вони оцінюють напрямок як перспективний для ЗСУ з точки зору контрнаступу, тому будують там оборонні рубежі і створюють резерви. Противник має певні сили в цьому районі і намагається наносити контрудари", - зазначив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

При цьому він уточнив, що російський стратегічний військовий резерв в 150-200 тисяч людей опиниться на полі бою в повному складі орієнтовно в березні.

"Росіяни розуміють, що коли ЗСУ зберуть і сформують свої сили з тією бронетехнікою, яку нам передають, ситуація для них погіршиться. Висновки потрібно буде робити виходячи з того, яка зі сторін зможе раніше підготувати свої сили. До того ж слід враховувати погодні умови – бронетехніку ефективніше використовувати на сухому ґрунті, враховуючи ситуацію з весняним бездоріжжям", - підкреслив Ігор Романенко.

Наступ Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупаційні війська РФ протягом 10 днів намагаються наступати, однак у ворога нічого не виходить. Загарбники ведуть наступальні дії на 5 напрямках, але українські війська відбивають атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що великий наступ Росії на Україну вже розпочався. Окупанти атакують і у них нічого не виходить. Москва поставила своїм військам завдання до 31 березня окупувати весь Донбас.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що окупаційна армія Росії почала свій новий наступ з лютого. Загарбники ведуть бойові дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Росіяни намагатимуться захопити Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку та Вугледар Донецької області.

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Війна Росії проти України: