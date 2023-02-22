УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ: генерал розкрив план Путіна

22 лютого 2023, 16:09
Окупанти Росії активізувалися в Запорізькій області і побоюються контрнаступу ЗСУ на свої позиції в регіоні, сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Романенко, війська РФ
Війська РФ у березні намагатимуться захопити Донбас - Романенко / Колаж Главред, Міноборони РФ

Агресор Росія до березня має намір повністю ввести на поле бою свій стратегічний резерв в 150-200 тисяч військових. Вони намагатимуться повністю захопити Донецьку та Луганську області. Окупанти активізувалися і на запорізькому напрямку, де побоюються наступу сил оборони України. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що восени Москва мобілізувала до 300 тисяч осіб, більшість з яких вже відправила на війну проти України. Резерви вони задіяли в наступальних діях на п'яти напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

За словами експерта, окупанти готують додаткові резерви, які, ймовірно, кинуть на захоплення Донбасу. Агресор "зібрався" реалізувати свої плани орієнтовно до кінця березня.

відео дня

"Росіяни готують додатково десь 150-200 тисяч військових стратегічного резерву, яких збираються забезпечити важким озброєнням. Їх готують до наступного наступу. Думаю, за військовою логікою, вони використають сили цього резерву, щоб посилитися на сході і спробувати виконати політичне завдання Путіна щодо захоплення Донбасу.

Путін з початку повномасштабної війни декларував наміри окупувати Донецьку і Луганську області в їхніх адміністративних кордонах, про що нагадував під час свого виступу на Червоній площі 9 травня. В черговий раз, тепер уже новому командувачу військами РФ в Україні генералу Герасимову, поставлено завдання захопити території до березня. Останнім часом вже навіть кажуть, що до кінця березня", - пояснив Романенко і додав, що зміна загарбниками дат пов'язана з успішними діями ЗСУ, які відбивають ворожі атаки.

Також генерал звернув увагу на активізацію російської окупаційної армії в Запорізькій області. Там окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ.

"Російські війська активізуються і в напрямку Оріхового Запорізької області. Вони оцінюють напрямок як перспективний для ЗСУ з точки зору контрнаступу, тому будують там оборонні рубежі і створюють резерви. Противник має певні сили в цьому районі і намагається наносити контрудари", - зазначив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

При цьому він уточнив, що російський стратегічний військовий резерв в 150-200 тисяч людей опиниться на полі бою в повному складі орієнтовно в березні.

"Росіяни розуміють, що коли ЗСУ зберуть і сформують свої сили з тією бронетехнікою, яку нам передають, ситуація для них погіршиться. Висновки потрібно буде робити виходячи з того, яка зі сторін зможе раніше підготувати свої сили. До того ж слід враховувати погодні умови – бронетехніку ефективніше використовувати на сухому ґрунті, враховуючи ситуацію з весняним бездоріжжям", - підкреслив Ігор Романенко.

Наступ Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупаційні війська РФ протягом 10 днів намагаються наступати, однак у ворога нічого не виходить. Загарбники ведуть наступальні дії на 5 напрямках, але українські війська відбивають атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що великий наступ Росії на Україну вже розпочався. Окупанти атакують і у них нічого не виходить. Москва поставила своїм військам завдання до 31 березня окупувати весь Донбас.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що окупаційна армія Росії почала свій новий наступ з лютого. Загарбники ведуть бойові дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Росіяни намагатимуться захопити Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку та Вугледар Донецької області.

Дивіться повну версію інтерв'ю Ігоря Романенка Главреду

Війна Росії проти України:

війська Росії війна на Донбасі Ігор Романенко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:21

"Відмова" від Криму і Донбасу в обмін на "мир": Данілов назвав новий план Путіна щодо України

17:00

Гороскоп на завтра 23 лютого 2023: Рибам - розчарування, Водоліям - роздратуванняВідео

16:56

Які фрази зводять чоловіків з розуму: зможе зачепити будь-якого обранцяВідео

16:55

"У мене немає сил": росіяни підло довели до сліз 84-річну АхеджаковуВідео

16:51

На якому пальці потрібно носити обручку: дивовижні і цікаві прикметиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:49

Алкоголік Лепс зізнався, що зустрічається з дівчиною на 30 років молодшеВідео

16:37

Війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року – БудановВідео

16:34

Лютий кринж: Огнєвіч розповіла, що від неї хочуть росіяниВідео

16:25

За межею цинізму: в Лужниках споганили і заспівали пісню "Пливе кача" українською мовоюВідео

Реклама
16:18

Як виглядає справжнє сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

16:17

Хто буде вести Євробачення: Україна визначилася з виборомВідео

16:14

Україну відвідали "музичні амбасадори": деталі 5-денного туру

16:09

Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ: генерал розкрив план ПутінаВідео

16:04

Україну атакує останній найсильніший мороз: синоптики розповіли про "тріскучий" холод і хуртовиниВідео

16:04

"Небезпеку не можна недооцінювати": у Росії є козирі в рукаві - ТукаВідео

16:03

Зійде швидше, ніж у подруги: в чому найкраще вирощувати розсаду

15:58

Зірка "Папіка" показала новонародженого синаВідео

15:54

Навіщо класти гроші в кутках квартири: древній спосіб "заманити" багатство додому

15:50

ЗСУ вбили Путіна, але не того: на фронті ліквідували тезку диктатора РФ

15:24

Юна дівчина Остапчука зізналася, чи була вона його коханкою під час шлюбу з Горняк

Реклама
15:10

Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"Відео

15:00

"Вдалося забрати батьків з пекла": Тарабарова показала матір, яку вивезла з ХерсонаВідео

14:59

"Вже найближчим часом": Резніков анонсував прибуття перших танків Заходу в УкраїнуВідео

14:58

Від цієї хрусткої закуски слинки потечуть: найвідоміший рецепт з лаваша з 2 інгредієнтамиВідео

14:46

"Тепер на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки зброю і пішла стрілятиВідео

14:27

"Весела нічка" у Маріуполі: пропагандисти скаржаться, що ЗСУ б'ють по окупантах "чимось новеньким"

14:25

Ольга Фреймут дуже ніжно привітала старшу дочку з 17-річчямВідео

14:14

Моніка Беллуччі завела роман з оскароносним режисером

14:14

Коли переводять годинник на літній час: точна дата і навіщо це потрібноВідео

14:13

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

14:03

Українська співачка Яна Соломко випустила пісню на підтримку російських окупантівВідео

14:00

Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб - розвідка НімеччиниВідео

13:52

У Путіна виявили рецидив серйозного захворювання - ExpressВідео

13:33

Каменських переспівала свій хіт "Это моя ночь" українськоюВідео

13:24

Наступ РФ йде за 4-5 напрямками: у ГУР назвали міста, на які націлилися окупантиВідео

13:22

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

13:00

Вирішальні бої почнуться з середини весни: Буданов розповів, як буде перемагати УкраїнаВідео

12:38

"Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо" - Буданов про відхід ЗСУ з БахмутаВідео

12:36

Чому не можна повертати посуд порожній: проста дія, яка зіпсує життяВідео

12:30

Favbet за рік великої війни направив до бюджету і на допомогу Україні понад 190 мільйонів гривень реклама

Реклама
12:22

Російські "калібри" над Румунією: Тука пояснив, чому НАТО стільки прощає РФВідео

12:20

У ланцюгах і шкірі: Анна Богдан граціозно оголила тіло і душу в зухвалому образіВідео

12:07

Українцям зроблять простіше погашення кредитів: у Кабміні розповіли, кого торкнетьсяВідео

11:47

Великий наступ РФ вже триває, але успіхів немає: Буданов назвав стратегічне завдання окупантів

11:40

Як в СРСР рухали будинки, поки в них спали люди

11:36

Повне розчарування: "холостяк" Макацарія показав дружину в купальнику

11:30

Його власниці не знатимуть горя до кінця життя: яке жіноче ім'я приносить удачу

11:12

Замість "гробових" - борг у 1,3 млн та 8 дітей без батька: ЗСУ зламали хитрий план окупанта

11:09

У Чорному морі пішов на дно корабель з 11 росіянами на борту

10:37

"Це Катя Пушкарьова?": мовчунку Тодоренко висміяли через безглуздий образВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти