Угорщина "кинула" Путіна: Будапешт не підтримує плани Росії щодо окупації України

Водночас Угорщина продовжує підігравати агресору РФ і виступати за, мовляв, "негайне припинення вогню" в Україні, що категорично не вигідно Києву.

В Угорщині не підтримують, мовляв, "збереження Росією контролю" над захопленими територіями України / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Заклики Угорщини до завершення війни країни-окупанта Росії проти України шляхом перемовин не означають того, що Будапешт підтримує, мовляв, "передачу Москві" українських територій, які окупували російські війська. Водночас угорська держава виступає за негайне припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

В інтерв'ю AP він розповів про те, що Угорщина закликає до негайного припинення війни в Україні. Але посил Будапешта, мовляв, не передбачає позиції, яка була б пов'язана зі збереженням окупантів РФ контролю над захопленими на даний момент українськими територіями.

За словами дипломата, мовляв, сісти за стіл перемовин – не означає прийняти поточний стан речей.

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"Коли припиняється війна і починаються мирні перемовини, зовсім необов'язково, щоб кордони були там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... зараз має настати припинення вогню", - підкреслив Петер Сійярто.

Додамо, глава МЗС Угорщини Сійярто промовчав про те, що негайне припинення вогню якраз таки вигідно агресору Росії, щоб утримати окуповані українські території і отримати час на підготовку до повторного наступу на Україну.

Угорщина відмовилася заарештувати Путіна

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш раніше заявив, що в країні не будуть заарештовувати російського директора Володимира Путіна, який розв'язав агресивну війну проти України. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

"Ми можемо послатися на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії... Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - зазначив Гуляш.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що відмова Угорщини заарештувати Путіна, якщо він приїде на їхню територію, тільки додасть головного болю угорському уряду. За його словами, Будапешт відмовляється від виконання зобов'язань і фактично обнуляє свою репутацію.

"До речі, сьогодні Угорщина ще раз проявила себе. Вони можуть говорити все що завгодно, це питання чи хочуть вони дотримуватися правил ... Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію, а після цього вона матиме інші складнощі щодо спілкування в ЄС. Мова про кредити і гроші, ринки збуту і в цілому зниження репутації", - підкреслив Михайло Подоляк.

Дивіться відео ТСН - глава МЗС Угорщини Сійярто їздив до Лукашенка на нібито "перемовини про мир в Україні"

Відносини України та Угорщини: