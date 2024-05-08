Оцінювати ефект від допомоги США надто рано: Остін зробив заяву про успіхи ЗСУ

Без допомоги від США Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян, сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

https://glavred.net/world/ocenivat-effekt-ot-pomoshchi-ssha-slishkom-rano-ostin-sdelal-zayavlenie-ob-uspehah-vsu-10563644.html Посилання скопійоване

Говорити про ефект від наданого Україні фінансування від США на полі бою "надто рано" / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Оцінювати ефект на фронті від допомоги, яку США надали Україні, наразі "надто рано". Потрібен час, щоб Київ зміг реалізувати деякі з виділених можливостей. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи в Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони на 2025 фінансовий рік, пише "Голос Америки".

"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - зазначив Остін.

Він наголосив, що Пентагон підготувався, щоб "швидко доправити ці речі та підтримати Україну", щойно фінансування буде схвалене. Міністр також підкреслив, що регулярно спілкується з українським колегою, щоб стежити за найважливішими потребами ЗСУ.

відео дня

"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - наголосив Остін.

Міністр оборони США також зауважив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволила Росії відновити свої ресурси після втрат, завданих українськими силами.

"У певний момент Росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як Росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для Росії", - сказав Остін.

За його словами, без допомоги КНР Росія не змогла б налагодити своє військове виробництво на тому рівні, який спостерігається зараз. Остін додав, що бюджетний запит дозволить США "впевнено та негайно впоратися з викликом Китаю", а також протистояти загрозам з боку "дедалі агресивнішої путінської Росії", Ірану, Північної Кореї та глобальних терористичних організацій. Остін підкреслив, що це також допоможе стримувати агресію проти США, їхніх союзників і партнерів.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США - подробиці

У лютому Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами з питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроект отримав підтримку більшості конгресменів — "за" проголосували 310, "проти" — 112.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. А 24 квітня, США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило CNN, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред