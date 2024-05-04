США хочуть через G7 допомогти Україні на $50 млрд - Bloomberg

США ведуть переговори з партнерами про те, щоб очолити союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.

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Вашингтон хоче допомогти Україні через G7 на $50 млрд - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: посольство України, УНІАН

Влада США веде переговори з країнами-партнерами про те, щоб очолити групу союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 млрд доларів США, причому ці величезні витрати буде погашено коштом доходів від суверенних російських активів, які було заморожено - і на які нараховуються відсотки - переважно в Європі. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Є інформація, що вищевказаний план обговорюється серед країн "Групи семи", причому США наполягають на укладенні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні-2024. За їхніми словами, дискусії на цю тему - вельми складні (і на досягнення угоди можуть піти місяці й місяці).

Як кажуть експерти, цей план свідчить про рішучу підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні 2024 року Конгрес схвалив виділення Києву 61 млрд доларів допомоги, яка була затримана на кілька місяців через міжпартійні суперечки. Плюс цей крок має також посилити тиск на Європейський союз - щоб у Брюсселі відмовилися від своїх заперечень проти використання знерухомлених російських активів.

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Адже наразі більшість європейських країн виступають проти повної конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку відплати з боку Росії.

Конфіскація російських активів - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на третьому році повномасштабного вторгнення Росії британські політики так і не змогли реалізувати ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України через відсутність достатніх підстав для таких дій. За даними Politico, експерти з санкцій і політичні аналітики вважають, що Велика Британія, можливо, ніколи не перейде до конфіскації російських грошей, оскільки політично це може бути неефективним.

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності західних партнерів передати Україні конфісковані російські активи.

Найімовірніше, доходи від заморожених активів Росії в країнах ЄС не будуть використані на фінансування озброєнь для України, а натомість спрямують на бюджет або на відновлення. Зміни в розгляді питання про використання цих заморожених $300 мільярдів російських активів очікуються після саміту Великої сімки, заявив радник глави Офісу президента України Владислав Власюк.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

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