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Прем'єр Індії та "любий друг" Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну

Руслана Заклінська
27 липня 2024, 00:22
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Прем'єр-міністр Індії планує вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибути до Києва.
Прем'єр Індії та 'любий друг' Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну
Прем'єр-міністр Індії планує приїхати в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, HARISH TYAG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит заплановано на другу половину серпня. Про це повідомило видання WION з посиланням на індійських дипломатів.

Очікується, що візит індійського високопосадовця до України відбудеться в середині серпня, ймовірно, 23 числа. Дату візиту Моді підтвердили виданню кілька джерел у дипломатичних колах Делі.

Як зазначає ЗМІ, на початку року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії. Тоді глава держави запросив індійського колегу відвідати Україну.

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Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Позиція Індії щодо війни в Україні - подробиці

Варто зазначити, що нещодавно Нарендра Моді зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем'єр Індії міцно обійнявся з кремлівським диктатором та привітав його як "любого друга", саме в день, коли російські війська завдали удару по дитячій клініці "Охматдит" у Києві. Після цього Зеленський заявив, що візит Моді до Росії є нищівним ударом по мирних зусиллях.

Як повідомляв Главред, в червні 2024 року Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, де обговорювалася ситуація в Україні. Тоді індійський прем'єр наголосив на "діалозі та дипломатії".

Також Індія була присутня на Саміті миру, але не підписала спільне комюніке. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Індія намагається отримати вигоду без зайвих зобов'язань, але така ситуація не може тривати вічно. Країна використовує поточну ситуацію для власної вигоди: купує російську нафту на десятки мільярдів доларів, переробляє її і продає на світовому ринку.

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