"Закінчити СВО" : на росТБ пояснили, що буде перемогою РФ у війні

На російському пропагандистському телебаченні прозвучала несподівана заява про те, що буде вважатися перемогою у війні з Україною. Схоже, в країні-агресорі стали розуміти, що РФ не зможе виграти, тому заявили, що якнайшвидше закінчення так званої "спеціальної військової операції" і стане перемогою РФ.
Один з "експертів" почав скаржитися на втрати РФ і брак ресурсів.
"Ресурсів для того, щоб встановити контроль над Україною, немає. Якщо ця ситуація зараз завершиться, тим менше збитків, і в кількості загиблих, поранених, понівечених людей і в Росії, і в Україні. Перемога – це якнайшвидше закінчення "СВО", - заявив російський пропагандист.
Як відомо, раніше в РФ озвучували інші цілі війни, а саме - "денацифікація та демілітаризація України".
Дивіться фрагмент про те, як російський пропагандист скаржиться на те, що підкорити Україну у РФ не вийде:
Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що російське командування не зробило жодних висновків, а Україна стала нацією, про яку знає весь світ, а її армія стала в рази сильнішою.
Як повідомляв Главред, російський пропагандист Сергій Міхєєв захотів повністю знищити прикордонні українські території. Зокрема йому дуже "муляє очі" місто Суми, яке окупанти так і не змогли захопити в перші тижні повномасштабного вторгнення.
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