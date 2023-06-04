"Закінчити СВО" : на росТБ пояснили, що буде перемогою РФ у війні

У країні-агресорі Росії стали розуміти, що не зможуть виграти і підкорити Україну.

https://glavred.net/world/zakonchit-svo-na-rostb-obyasnili-chto-budet-pobedoy-rf-v-voyne-10475371.html Посилання скопійоване

Роспропагандист вважає, що завершення "СВО" буде "перемогою РФ" / Колаж: Главред, фото: скріншот

На російському пропагандистському телебаченні прозвучала несподівана заява про те, що буде вважатися перемогою у війні з Україною. Схоже, в країні-агресорі стали розуміти, що РФ не зможе виграти, тому заявили, що якнайшвидше закінчення так званої "спеціальної військової операції" і стане перемогою РФ.

Один з "експертів" почав скаржитися на втрати РФ і брак ресурсів.

"Ресурсів для того, щоб встановити контроль над Україною, немає. Якщо ця ситуація зараз завершиться, тим менше збитків, і в кількості загиблих, поранених, понівечених людей і в Росії, і в Україні. Перемога – це якнайшвидше закінчення "СВО", - заявив російський пропагандист.

відео дня

Як відомо, раніше в РФ озвучували інші цілі війни, а саме - "денацифікація та демілітаризація України".

Дивіться фрагмент про те, як російський пропагандист скаржиться на те, що підкорити Україну у РФ не вийде:

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що російське командування не зробило жодних висновків, а Україна стала нацією, про яку знає весь світ, а її армія стала в рази сильнішою.

Як повідомляв Главред, російський пропагандист Сергій Міхєєв захотів повністю знищити прикордонні українські території. Зокрема йому дуже "муляє очі" місто Суми, яке окупанти так і не змогли захопити в перші тижні повномасштабного вторгнення.

Інші новини: