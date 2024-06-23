Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фото

У соцмережах Вайлд - не тільки "блогер", а й зірка мемів.

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Собака пережив страшну хворобу у дитячому віці / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео AP, instagram.com/wildthangofficial

8-річний пекінес Вайлд Танг з Орегону став найпотворнішим собакою у світі за версією щорічного конкурсу The World’s Ugliest Dog Contest.

Йому це вдалося тільки з пʼятої спроби, пише The New York Times.

У Вайлда - великий рожевий язик, який він постійно тримає висунутим, великі очі і густа копиця сірої шерсті.

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Його життя почалося важко: пес ще у дитячому віці захворів на чуму - інфекційне захворювання, що вражає дихальну і нервову системи.

Він ледь вижив, але хвороба залишила по собі багато "шрамів". У Вайлда, зокрема, відсутні зуби, через що його язик постійно виглядає, є проблеми з функціонуванням правої передньої лапи.

А однак Вайлд - добре соціалізована тварина. Пес любить людей, собак, а особливо свої іграшки.

Вказується, що Вайлд скористався своєю популярністю на благо іншим тваринам. Зокрема, допомагав з благодійними зборами на порятунок пекінесів України "і вже врятував 7 з них із зони бойових дій".

Згідно з його біографією, "мета життя Вайлда - пропагувати необхідність вакцинації домашніх улюбленців". Та нещодавно Вайлд покинув "соціально активне життя" і пішов на пенсію.

Водночас журі конкурсу наголосили, що "огидних" собак не існує, і цей захід не тільки підвищує усвідомлення щодо потреби усиновлення собак з притулків, але й слугує нагадуванням, що кожен собака заслуговує на любов.

На що хворіють пекінеси? Пекінес – порода собак, яка, як і всі тварини, схильна до низки різних захворювань. Деякі їх властиві саме цій породі, у зв'язку з її особливостями. Основні захворювання, з якими стикаються пекінеси, пов'язані з їх органами дихання, очей та шкірою. Інші хвороби можуть бути пов'язані з їхніми кістками та суглобами, а також із серцем та печінкою. Одним із найпоширеніших захворювань у пекінесів є бронхіт. Також пекінеси схильні до очних проблем, таких як різні інфекції, запалення та пошкодження рогівки. Шкірні проблеми також не рідкість у пекінесів. У них часто зустрічаються різні алергічні реакції, висипання, запалення та свербіж.

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Раніше Главред пояснював, чому собака їсть траву. За даними опитування, 79 % власників домашніх тварин помічали, що їхні собаки це роблять.

Також дізнавайтеся про породи собак, які не линяють. Водночас порід, які абсолютно не линяють, не буває, тому що линька - це природний процес оновлення шерсті.

Для власників домашніх улюбленців буде корисно дізнатися, із чого роблять сухий корм. Особливо це питання турбує тих, хто збирається перевести домашнього улюбленця на сухе харчування.

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