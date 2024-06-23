УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фото

Яна Ставська
23 червня 2024, 12:37оновлено 23 червня, 13:47
251
У соцмережах Вайлд - не тільки "блогер", а й зірка мемів.
Обрано найпотворнішого пса у світі: він
Собака пережив страшну хворобу у дитячому віці / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео AP, instagram.com/wildthangofficial

8-річний пекінес Вайлд Танг з Орегону став найпотворнішим собакою у світі за версією щорічного конкурсу The World’s Ugliest Dog Contest.

Йому це вдалося тільки з пʼятої спроби, пише The New York Times.

У Вайлда - великий рожевий язик, який він постійно тримає висунутим, великі очі і густа копиця сірої шерсті.

відео дня

Його життя почалося важко: пес ще у дитячому віці захворів на чуму - інфекційне захворювання, що вражає дихальну і нервову системи.

Він ледь вижив, але хвороба залишила по собі багато "шрамів". У Вайлда, зокрема, відсутні зуби, через що його язик постійно виглядає, є проблеми з функціонуванням правої передньої лапи.

А однак Вайлд - добре соціалізована тварина. Пес любить людей, собак, а особливо свої іграшки.

Вказується, що Вайлд скористався своєю популярністю на благо іншим тваринам. Зокрема, допомагав з благодійними зборами на порятунок пекінесів України "і вже врятував 7 з них із зони бойових дій".

  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Найогидніший собака у світі 2024
    Найогидніший собака у світі 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial

Згідно з його біографією, "мета життя Вайлда - пропагувати необхідність вакцинації домашніх улюбленців". Та нещодавно Вайлд покинув "соціально активне життя" і пішов на пенсію.

Водночас журі конкурсу наголосили, що "огидних" собак не існує, і цей захід не тільки підвищує усвідомлення щодо потреби усиновлення собак з притулків, але й слугує нагадуванням, що кожен собака заслуговує на любов.

На що хворіють пекінеси?

Пекінес – порода собак, яка, як і всі тварини, схильна до низки різних захворювань. Деякі їх властиві саме цій породі, у зв'язку з її особливостями. Основні захворювання, з якими стикаються пекінеси, пов'язані з їх органами дихання, очей та шкірою. Інші хвороби можуть бути пов'язані з їхніми кістками та суглобами, а також із серцем та печінкою.

Одним із найпоширеніших захворювань у пекінесів є бронхіт. Також пекінеси схильні до очних проблем, таких як різні інфекції, запалення та пошкодження рогівки.

Шкірні проблеми також не рідкість у пекінесів. У них часто зустрічаються різні алергічні реакції, висипання, запалення та свербіж.

Новини України і світу - останні новини на тему собак

Раніше Главред пояснював, чому собака їсть траву. За даними опитування, 79 % власників домашніх тварин помічали, що їхні собаки це роблять.

Також дізнавайтеся про породи собак, які не линяють. Водночас порід, які абсолютно не линяють, не буває, тому що линька - це природний процес оновлення шерсті.

Для власників домашніх улюбленців буде корисно дізнатися, із чого роблять сухий корм. Особливо це питання турбує тих, хто збирається перевести домашнього улюбленця на сухе харчування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США собаки
Реклама

Головне за день

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:58 Синоптик
У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми

13:46 Україна
Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

12:30 Аналітика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова 6316

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

Це буде останній день існування : дипломат прямо сказав, чи застосує Путін ядерку 2374

"Це буде останній день існування": дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку"

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей 1794

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей

З чим пов'язані неадекватні заяви Путіна? 1597

З чим пов'язані неадекватні заяви Путіна?

Останні новини

13:58

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:46

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьмиВідео

13:17

Про типового гопника Миколу ТищенкаПогляд

12:59

Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розкрив причину

12:37

Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фотоФото

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
12:30

Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

12:15

Залишилися дружина і 9-річний син: ракета РФ вбила енергетика "Укренерго"

12:02

Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

11:46

Бо не сподобалася зачіска: у Києві 17-річний хлопець побив ветерана, який вигулював собаку

Реклама
11:16

"Птиця" і "птах" – чи є різниця між словами: не усі знають правильну відповідьВідео

10:58

Росія розлютила Захід: які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР

10:49

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Ракам - гармонія, Рибам - благословення

10:05

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток

09:59

РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

09:57

ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

09:31

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

09:30

Зворотний транзит до рабства в РосіїПогляд

09:28

Гороскоп на завтра 24 червня: Левам - негативний вплив, Тельцям - здійснення бажань

09:09

Які об'єкти США дозволили Україні вражати зі своєї зброї у Росії: в ISW пояснили

08:50

РФ вночі атакувала Україну ракетами: пошкоджені 6 багатоповерхівок та інші об’єктиФото

Реклама
08:00

Загроза нового фронту в Харківській області: чому війська РФ можуть піти на Борову

07:46

Українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки: з’явилися знімки наслідків

06:08

З чим пов'язані неадекватні заяви Путіна?Погляд

05:59

Що не можна робити у день після Трійці: прикмети 24 червня

05:30

Восени можна буде смакувати: що не пізно посадити в липніВідео

04:34

"З'їсть" вапняний наліт за 30 хв: досвідчена господиня поділилась дивовижним засобом

03:40

"Все вирішить політична воля": Огризко оцінив безпекову угоду України із США

02:30

Навіщо потрібні передачі в машині: як не угробити авто, перемикаючи швидкістьВідео

01:41

"Це дуже бісить Путіна": офіцер ЗСУ пояснив активізацію росіян на фронті

00:26

Прицілився і застрелив: сумський депутат убив чоловіка

00:11

Церковне свято 23 червня: що категорично заборонено робити на Трійцю

22 червня, субота
23:58

Мріють про "золоте століття" РФ: російське "Братство" прагне жорсткішої війни з Україною

23:10

Організатори відмовляються організовувати концерти Кіркорову

23:06

РФ не може просуватися, втрати колосальні: в ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

22:41

Лорак зібралася шукати нових шанувальників за кордоном: куди вирушила зрадниця

22:20

Жорсткий вибух і крики: момент удару по Харкову потрапив на відеоФотоВідео

21:57

Злам відбувся: як Захід перейшов власну червону лініюПогляд

21:30

"Не боятися змін". Наталія Мосейчук стала модераторкою наймасштабнішого освітнього фестивалю в Україні "Вчителі майбутнього"

21:17

"Це буде останній день існування": дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку"

20:43

"Терор РФ має програти": Зеленський назвав три речі, які терміново необхідні УкраїніФотоВідео

Реклама
19:54

Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

19:40

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

19:28

"Далі буде": в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

19:07

Свята Трійця 2024: що можна і не можна робити 23 червня

18:43

РФ намагається продавити лінію фронту: генерал ЗСУ назвав головну мету росіян

18:31

"Cитуація може змінюватися щодня": Міненерго здивувало заявою про відключення світла

17:49

Кількість постраждалих сильно зросла: Зеленський показав наслідки удару по ХарковуФотоВідео

17:49

"Шавка голосно гавкає": у Росії немає шансів у війні з НАТО – ексглава МЗСВідео

17:29

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей

17:17

Ілон Маск таємно став батьком у 12-й раз

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти