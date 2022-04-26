Обкласти податками та запровадити квоти: Польща запропонувала вдарити по нафті та газу РФ

Проти РФ готують нові обмеження / gettyimages

Податок на російські енергоносії і квоти на їх використання запропонувала ввести польська влада.

На думку міністра клімату і навколишнього середовища Польщі Ганни Москви, це сприятиме відмові від російських ресурсів, повідомляє REFORM.by.

Вона підкреслила, що Польща готова на певні сировинні санкції для відмови від сировини з Російської Федерації.

"Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику і оцінили свою готовність", - сказала вона.

Сировинні санкції проти РФ: що пропонує Варшава

Польща має намір запропонувати пакет заходів в рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS-європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів в рамках реалізації планів по кліматичних цілях.

"Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала Москва.

За її словами, "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що такі країни, як Німеччина, Австрія та Угорщина не готові відразу відмовитися від російських нафти і газу.

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