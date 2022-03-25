Розрив з Росією одразу: ФРН, Австрія та Угорщина проти блокади імпорту газу і нафти - Польща

Польща виступає за обмеження торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією / УНІАН

Німеччина, Австрія та Угорщина проти заборони на імпорт газу й нафти з Росії. Вони не готові до моментального розриву економічних відносин з російською державою. Варшава проявила найжорсткішу позицію в питанні припинення торгівлі з Москвою. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому відношенні", - цитує польського прем'єр-міністра Polsat.

За його словами, низка країн, таких як Німеччина, Австрія та Угорщина не готові до одномоментного припинення постачань енергетичних ресурсів з Росії.

"На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог одразу порвати з Москвою, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує ембарго на постачання російських енергоносіїв до країн Європи. За його словами, для угорців це питання - "червона лінія".