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Повернення захисників Маріуполя: у Зеленського жорстко поставили РФ на місце

Ангеліна Підвисоцька
8 липня 2023, 23:37 оновлено 8 липня, 23:48
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Михайло Подоляк зазначив, що Росія зникає з міжнародної арени і їй постійно вказуватимуть на її місце.

Подоляк, Кремль
У Зеленского поставили РФ на місце / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео, УНІАН, РБК-Україна

В Україну повернулись командири, які керували обороною Маріуполя та Азовсталі. У Росії вже влаштували істерику. Радник керівника Офісу президента відповів на це у Twitter і поставив Кремль на місце.

Він заявив, що у РФ вже зникає з міжнародної арени.

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"Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", у якому її і на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно ставитимуть на відоме їй місце", - написав Подоляк.

Повернення командирів із Азовсталі

8 липня стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прибув в Україну з Туреччини разом із командирами, які командували обороною Маріуполя та Азовсталі. Вони запевнили, що обов'язково повернуться до своїх бойових обов'язків.

Нагадаємо, Київ і Москва 21 вересня минулого року в Чернігівській області провели обмін полоненими. Україна повернула 215 українських військових, в тому числі і понад 100 бійців Азова. Серед них були 5 командирів оборони Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлега та Олег Хоменко.

Обмін відбувся за посередництва Туреччини. Згідно з домовленостями, командири підрозділів захисників Маріуполя повинні були знаходиться у Турецькій республіці під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Тоді до Росії відправили 55 осіб, у тому числі і кума Путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Тільки за одного Медведчука Київ повернув додому 200 українців.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Азовсталь Михайло Подоляк
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