Шольц уперше за два роки провів переговори з Путіним: ЗМІ розкрили деталі

Кацлер Німеччини Олаф Шольц, за даними ЗМІ, провів першу за 2 роки телефонну розмову із російським диктатором Путіним, яка тривала одну годину.

https://glavred.net/world/sholc-vpervye-za-dva-goda-provel-peregovory-s-putinym-smi-raskryli-pervye-detali-10614617.html Посилання скопійоване

Шольц провів перші за 2 роки переговори з Путіним - деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, European Union

Коротко:

Олаф Шольц провів телефонну розмову із Путіним

В ЗМІ оприлюднили перші деталі розмови

Сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела в уряді.

Зазначається, що Шольц та Путін розмовляли протягом однієї години.

відео дня

"Востаннє Шольц і Путін розмовляли безпосередньо в грудні 2022 року", - повідомили в уряді.

У повідомленні уряду ФРН підтвердили факт розмови і зазначили, що Олаф Шольц засудив російську агресивну війну проти України і закликав президента Путіна припинити її та вивести війська.

"Федеральний канцлер закликал Росію до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шольц наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Також в уряді Німеччини зазначили, що Олаф Шольц раніше провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і планує продовжувати спілкування після переговорів із російським диктатором.

Крім того, у своєму Х (колишній Twitter) Олаф Шольц повідлмив, що закликав диктатора Путіна припинити російську агресивну війну проти України і вивести свої війська.

"Росія повинна продемонструвати готовність до переговорів з Україною - з метою досягнення справедливого і тривалого миру", - наголосив канцлер Німеччини.

Заяви Шольца щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина планує відновити діалог із Росією. 11 листопада Канцлер Олаф Шольц повідомив, що незабаром проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

При цьому Шольц підкреслював, що жодна країна не має права починати обговорення миру та завершення війни без прямої участі України. Він наголосив на важливості принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".

13 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.

Інші новини:

Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред