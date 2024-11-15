'Мінська-3' не буде: Зеленський розкритикував Шольца за розмову з Путіним

Головні тези Зеленського:
- Дзвінок Шольца лідеру РФ Путіну – це скринька Пандори
- Кремль використовує такі розмови, щоб послабити ізоляцію Росії
- Україна не погодиться на "Мінськ-3"
Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - сказав глава держави.відео дня
За його словами, Путін давно цього хоче – послаблювати ізоляцію Росії через пусті перемовини, що не призводять до жодних змін у політиці Кремля. Зеленський підкреслив, що такі дії раніше дозволяли РФ уникати відповідальності, поступово наближаючи світ до нинішньої війни.
"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде - нам потрібен реальний мир", - наголосив президент.
Розмова Шольца з Путіним - що відомо
Нагадаємо, вдень 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує відновити діалог із президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас Шольц зазначив, що це станеться "незабаром".
Востаннє Шольц спілкувався з Путіним у грудні 2022 року.
Також у Bloomberg наголосили, що Шольц стане першим серед лідерів країн, які активно підтримують Україну, хто відновить прямий діалог із Путіним.
Як повідомляв Главред, 15 листопада Шольц провів годинну телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він засудив російську агресію, закликав до припинення війни та виведення військ з України. Шольц також підкреслив готовність Німеччини підтримувати Україну.
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Хто такий Олаф Шольц?
Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.
19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.
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