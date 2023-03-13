"Ніхто не ховає": журналіст назвав причину неадекватного випаду Лукашенка в бік Зеленського

Висловлювання Олександра Лукашенка зараз активно розкручують білоруські державні ЗМІ

Олександр Лукашенко, Володимир Зеленський / скріншот YouTube

Образи Олександра Лукашенка, який перебуває на посаді білоруського президента, на адресу президента України Володимира Зеленського, викликані нападом на російський літак А-50 на військовому аеродромі в Мачулищах.

В інтерв'ю Главреду білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич зазначив, що звинувачення України в тому, що відбулося - вигадка Лукашенка.

"Це зовсім поруч з Мінськом. Був напад двома дронами, літак пошкоджений і був терміново евакуйований на Таганрозький ремонтний завод. За версією білоруської влади, ці дії здійснили українські спецслужби і людина, яка це нібито здійснила, Микола Швець, заарештований і дає свідчення. А ці свідчення, в свою чергу, транслюють в білоруських державних ЗМІ" - зазначив журналіст.

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Хто такий Валерій Карбалевич Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук. Експерт аналітичного центру "Стратегія". Автор понад 800 публікацій з різних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Білорусі.

Також він нагадав, що Україна в особі Міністерства закордонних справ відкинула причетність до цього інциденту.

"Ну а навколо самого інциденту з'явилися висловлювання самого Олександра Лукашенка, і цю тему зараз активно розкручують білоруські державні ЗМІ. Тому причина лежить на поверхні, її ніхто не ховає", - підсумував журналіст.

Образлива Заява Лукашенка на адресу Зеленського

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко образливо висловився на адресу президента України Володимира Зеленського після того, як на території РБ на аеродромі Мачулищі сталися вибухи, в результаті яких був пошкоджений військовий літак російських окупантів а-50.

Крім того, він назвав вибух, мовляв, "диверсією СБУ і ЦРУ".

Примітно, що сам Лукашенко нічого не сказав про надання території Білорусі країні-агресору Росії для нападу на Україну і запуску звідти ракет по українській військовій і цивільній інфраструктурі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив Лукашенку, що вибух влаштували білоруські партизани. Він закликав Лукашенка розібратися, в чому відмінність "партизан" від "диверсантів".

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