"Зачистити всіх": Лукашенко влаштував полювання на відьом після вибухів у Мачулищах — журналіст

В умовах диктатури в Білорусі головним стовпом існування режиму є лояльність держапарату.

Олександр Лукашенко / УНІАН

Після атаки на військовий літак РФ в Білорусі відбуваються масові політичні репресії, заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, у зв'язку з подіями в Мачулищах Олександр Лукашенко дав чергову команду "зачистити всіх".

"У Білорусі постійно відбуваються суди над політичними противниками, причому у політичних справах дають великі терміни, від 10 до 20 років. Це - якась еволюція тоталітарного режиму в авторитарний. Одним з елементів цього посилення є зміна білоруського законодавства, яке рухається в бік криміналізації не тільки опозиційної діяльності, але і всього, що пов'язано з інакомисленням", — пояснив експерт.

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Разом з тим він упевнений, що в умовах диктатури в Білорусі головним стовпом існування нинішнього режиму є лояльність держапарату.

"Саме це дозволило Лукашенку утримати владу в 2020 році в момент найгострішої політичної кризи. І Лукашенко дуже болісно сприймає, коли якісь чиновники або представники силових структур раптом переходять на бік його опонентів. Він вважає це зрадою, і таких людей у Білорусі судять набагато жорстокіше, ніж простих протестувальників. Цим законодавством (смертна кара за "держзраду", - ред.) Лукашенко хоче зміцнити монолітність свого політичного режиму і залякати потенційних перебіжчиків на іншу сторону", — додав Карбалевич.

Хто такий Валерій Карбалевич Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук. Експерт аналітичного центру "Стратегія". Автор понад 800 публікацій з різних проблем внутрішньої і зовнішньої політики Білорусі.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

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