У Зеленського вперше відреагували на неадекватну істерику Лукашенка

Диктатор Олександр Лукашенко 7 березня заявив, що диверсія в Мачулищах була нібито "спланована СБУ і ЦРУ" з використанням "вищих технологій".
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його влаштували не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани.
Подоляк порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.
В ОП зазначають, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі "Мачулищі" взяли на себе білоруські партизани.
"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-коригувальнику А- 50 - антитерористичний акт, вчинений, до речи, місцевими партизанами", - зазначив Подоляк.
Лукашенко обізвав Володимира Зеленського
Що заявив Лукашенко
У лютому 2023 року на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак-навідник А-50.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раптом заявив, що нібито до диверсії причетні "українці".
Він заявив, що диверсія в Мачулищах була "спланована СБУ і ЦРУ" з використанням "вищих технологій".
Вибухи в Мачулищах
Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.
Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.
А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.
Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари і антена.
Читайте також:
- "Учасники операції-білоруси": з'явилися деталі ліквідації літака РФ на аеродромі "Мачулищі"
- Літак РФ у Мачулищах підірвала Білоруська опозиція: деталі
- Втрата літака A-50 на аеродромі в Мачулищах обмежить повітряні операції РФ-розвідка Британії