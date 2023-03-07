У Зеленського вперше відреагували на неадекватну істерику Лукашенка

Подоляк відповів на фантазії білоруського диктатора Олександра Лукашенка з приводу підриву російського літака А-50.

Лукашенко, Подоляк / скріншот

Диктатор Олександр Лукашенко 7 березня заявив, що диверсія в Мачулищах була нібито "спланована СБУ і ЦРУ" з використанням "вищих технологій".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі - це не теракт чи диверсія, а антитерористичний акт. Його влаштували не вигадані "диверсанти", а білоруські партизани.

Подоляк порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

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В ОП зазначають, що відповідальність за підрив А-50 на аеродромі "Мачулищі" взяли на себе білоруські партизани.

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-коригувальнику А- 50 - антитерористичний акт, вчинений, до речи, місцевими партизанами", - зазначив Подоляк.

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Що заявив Лукашенко

У лютому 2023 року на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак-навідник А-50.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раптом заявив, що нібито до диверсії причетні "українці".

Він заявив, що диверсія в Мачулищах була "спланована СБУ і ЦРУ" з використанням "вищих технологій".

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари і антена.

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