Посол України в Білорусі розніс Лукашенка за образу Зеленського

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається копіювати свого найкращого друга Путіна, зазначив посол України в республіці Ігор Кизим.

Образа Зеленського - ознака безсилля Лукашенка, - посол у Білорусі / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді білоруського президента, образою на адресу президента України Володимира Зеленського продемонстрував своє безсилля і фактично образив сам себе. Він намагається копіювати директора агресора Росії Путіна, який вже говорив, що "хто сам обзивається – той так і називається". Про це заявив посол Києва в Білорусі Ігор Кизим.

В інтерв'ю LIGA.net він сказав про те, що образлива риторика Лукашенка на адресу Зеленського лише підкреслила безсилля білоруського директора. Глава РБ образив і себе, і ту частину суспільства, яка підтримує його політику.

"Речник МЗС Олег Ніколенко чітко сказав, що це від безсилля. Лукашенко завжди дозволяв собі образливі висловлювання. Це його стиль, він така людина. З моєї точки зору, він образив сам себе і ту частину білоруського суспільства, яка його підтримує. Але це від безсилля", - зазначив Кизим.

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Також посол процитував слава директора агресора РФ Путіна, який у березні 2021 року сказав Байдену, що, мовляв, "хто сам обзивається – той так і називається", щоб підкреслити безглуздість слів Лукашенка, який вважає Путіна своїм найкращим другом.

"Можна ще згадати слова його найближчого друга Путіна: "Хто сам обзивається – той так і називається". Ось воно до них доходить. Вони люблять повторювати такі речі і копіювати свого кращого друга", - підкреслив Ігор Кизим.

Образлива Заява Лукашенка на адресу Зеленського

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко образливо висловився на адресу президента України Володимира Зеленського після того, як на території РБ на аеродромі Мачулищі сталися вибухи, в результаті яких було пошкоджено військовий літак російських окупантів А-50.

Крім того, він назвав вибух, мовляв, "диверсією СБУ і ЦРУ".

Примітно, що сам Лукашенко нічого не сказав про надання території Білорусі країні-агресору Росії для нападу на Україну і запуску звідти ракет по українській військовій і цивільній інфраструктурі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив Лукашенку, що вибух влаштували білоруські партизани. Він закликав Лукашенка розібратися, в чому відмінність "партизан" від "диверсантів".

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