'Жодних рішень не буде': Огризко розповів про очікування від саміту у Джидді

Головне завдання саміту – пояснити так званим нейтральним країнам, що насправді нейтральність – це допомога агресору, зауважив Огризко.

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Огризко розповів про очікування від саміту у Джидді / Колаж Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

У Саудівській Аравії 5-6 серпня відбудеться саміт, присвячений питанням миру в Україні. Втім, Україні не варто очікувати якихось кардинальних рішень, які вплинуть на війну. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Рішень, взагалі-то, жодних не буде. І, власне, навряд чи можна очікувати від того, що зберуться радники з питань національної безпеки чи ті, хто претендує на ці посади, ухвалення якихось рішень. Вони лише намацують можливі напрямки руху, а потім за це беруться дипломати та юристи, які висловлені ідеї перетворюють на певні формули. Хоча, чесно кажучи, це трохи схоже на мавпячу роботу, тому що все це написано в статуті ООН. І я не думаю, що ці радники придумають щось краще, бо там все прописано доволі зрозуміло, і саме на цих принципах побудована система сучасних міжнародних відносин. І якщо йти за цим принципом, то шансів придумати щось нове дуже мало. Якщо намагатися шукати якісь виправдання агресії, тоді такий підхід, безумовно, нас не влаштовує", - зазначив Огризко.

На думку дипломата, тут головним буде не пошук нових формул, а спроба пояснити так званим нейтральним країнам, які раніше називали "країнами третього світу", а тепер – країнами глобального Півдня, що насправді нейтральність – це допомога агресору.

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"І якщо це вдасться, то це і буде головним підсумком і цього засідання, а потім – конференції щодо миру, яку запропонувала Україна, і яку варто було б провести в рамках чергової сесії генеральної асамблеї ООН", - сказав він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Саміт у Саудівській Аравії

Як повідомляв Главред, Україна, США, країни Євросоюзу, Великобританія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн візьмуть участь у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії. Агресорки Росії на зустрічі не буде.

На зустрічі, темою якої стане завершення війни Росії проти України, візьмуть участь 30 держав. Зустріч повинна відбутися 5-6 серпня в Джидді.

Нещодавно стало відомо, що китайська делегація готова приєднатися до мирних переговорів щодо України у Саудівській Аравії, куди не запрошували Росію. На думку оглядачів газети The Wall Street Journal, Пекін, схоже, змінює риторику щодо війни.

За словами оглядачів, останньою краплею для комуністичного режиму КНР став вихід РФ з "зернової угоди", оскільки країна була найбільшим імпортером українського зерна.

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