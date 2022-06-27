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Збирали гроші всією країною: компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні 3 "Байрактара"

27 червня 2022, 21:51

Компанія відреагувала на збір українцями 600 мільйонів гривень для придбання чотирьох таких безпілотників.

Байрактар
Байрактар / Baykar Makina, pixabay

Компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три безпілотника Bayraktar TB2 Збройним Силам України. Про це компанія повідомила в Twitter.

Так, компанія відреагувала на збір українцями 600 мільйонів гривень для придбання чотирьох таких безпілотників.

"Компанія Baykar не буде приймати оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо зібрані кошти направити на допомогу в боротьбі Народу України. Ми зворушені цією солідарністю і рішучістю перед обличчям, здавалося б, непереборних викликів", - повідомила компанія.

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"Народний Байрактар"

Нагадаємо, 22 червня волонтер і шоумен Сергій Притула оголосив всенародний збір коштів на покупку трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ.

За добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.

Всього за 4 дні українці змогли зібрати 600 мільйонів гривень для придбання чотирьох таких безпілотників.

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