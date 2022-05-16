Один крок Путіна запустить Третю світову: РФ і Захід по-різному сприймають призначення ядерної зброї

Якщо Путін нанесе тактичний ядерний удар, це може спричинити Третю світову війну/ Reuters, gettyimages.com

У Росії і Заходу різні погляди на застосування тактичної ядерної зброї під час війни. Керівництво РФ може "дати добро" своєму війську на її застосування для того, щоб зламати опір. Проте на Заході застосування будь-якої ядерної зброї вважають неприйнятним.

Про це розповів український журналіст і публіцист Віталій Портников в інтерв’ю Радіо НВ. За його словами, згідно з російською воєнною доктриною, в РФ розділяється застосування тактичної і стратегічної ядерної зброї.

"Стратегічна ядерна зброя вважається зброєю стримування – її не можна використовувати, тому що це призведе просто до загибелі самої Росії. А от тактичну зброю вважається, що можна використовувати як ескалацію заради деескалації конфлікту: "От ми підірвемо і вони одразу зрозуміють, що не треба нам опиратися", – пояснює Портников.

Але на Заході немає такого розділення, і всі, хто застосує ядерну зброю – і стратегічну, і тактичну – вважаються злочинцями, каже журналіст.

Він зазначив, що країни Заходу після Другої світової війни вважають неприйнятним застосування ядерної зброї. І зараз вся система світової безпеки побудована так, щоб між ядерними країнами був постійний діалог у Раді безпеки ООН.

"Щойно одна з ядерних країн використовує ядерну зброю, все змінюється на наступний день: не має навіть значення, де вона її використала, проти кого, і не має значення, яку", – каже Портников.

читайте такожАрмія РФ втратила третину бойових сил і не зможе наступати упродовж 30 днів – розвідка БританіїЗа його словами, зараз все залежить від того, наскільки добре у Кремлі розуміють можливі наслідки застосування такої зброї.

"Якщо в Москві правильно розуміють це, то вони ніколи в житті не використають тактичну ядерну зброю, тому що це призведе до тектонічного зсуву в міжнародних взаєминах. Якщо не розуміють правильно, тоді, на превеликий жаль, може початися Третя світова війна", – зазначає журналіст.

Чи зважиться Путін на ядерний удар

Раніше повідомлялося, що Путін може зважитися на ядерний удар. При цьому зараз він стоїть перед вибором не між тим, чи застосовувати таку зброю, а між тим, яким має бути цей ядерний удар – тактичним чи стратегічним. Проте на повноцінну світову ядерну війну Путін не наважиться, адже "дуже любить своє життя", сказав економіст і ексзаступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко.

Також раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що США і ЄС серйозно ставляться до погроз президента Росії Володимира Путіна з приводу ядерної війни і обіцяють, що держава-агресор отримає відповідь на такі дії.

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