"Немає простого способу": Джонсон не вірить у дипломатичне завершення війни

Джонсон не вірить у дипломатичне врегулювання війни в Україні / Reuters

Пем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у Палаті громад назвав малоймовірним дипломатичне врегулювання ситуації, що склалася у війні України проти РФ, повідомляє видання Sky News.

Британський прем'єр визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне або переговорне рішення, яке поклало б кінець російському вторгненню. У спілкуванні з депутатами він озвучив свій рецепт завершення війни.

"Я знаю, що Палата представників воліла б дипломатичний варіант. Але я думаю, що це буде складно. Зараз ми прийшли до думки, що потрібно зробити все можливе, спільно побудувати бар'єр, завдяки якому Путін буде терпіти нові і нові невдачі в Україні", – заявив Джонсон.

На думку голови уряду Сполученого Королівства, подібний підхід змусить РФ припинити агресію. Збільшення ж обсягів поставок озброєння Україні має відняти у військово-політичного керівництва бажання до нових нападів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один-прискорення миру.

Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова-російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.

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