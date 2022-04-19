"Немає простого способу": Джонсон не вірить у дипломатичне завершення війни

"Немає простого способу" знайти дипломатичне або переговорне рішення, яке поклало б кінець російському вторгненню.
Пем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у Палаті громад назвав малоймовірним дипломатичне врегулювання ситуації, що склалася у війні України проти РФ, повідомляє видання Sky News.
Британський прем'єр визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне або переговорне рішення, яке поклало б кінець російському вторгненню. У спілкуванні з депутатами він озвучив свій рецепт завершення війни.
"Я знаю, що Палата представників воліла б дипломатичний варіант. Але я думаю, що це буде складно. Зараз ми прийшли до думки, що потрібно зробити все можливе, спільно побудувати бар'єр, завдяки якому Путін буде терпіти нові і нові невдачі в Україні", – заявив Джонсон.
На думку голови уряду Сполученого Королівства, подібний підхід змусить РФ припинити агресію. Збільшення ж обсягів поставок озброєння Україні має відняти у військово-політичного керівництва бажання до нових нападів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один-прискорення миру.
Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.
"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова-російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.
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