Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - Джонсон

Борис Джонсон різко висловився про дії Путіна в Україні / колаж Reuters

Британський прем'єр Борис Джонсон провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом і розповів президенту США про свій візит до Києва.

Як зазначив Джонсон в Twitter, їхня загальна увага залишається на підтримці президента Зеленського.

"Наша спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу", – написав британський прем'єр.

Він заявив, що не можна допустити, щоби варварська витівка Володимира Путіна увінчалася успіхом.

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський та Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Британія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

"Те, що Путін зробив під Києвом, завдало нищівного удару по його репутації та уряду. Ми впливатимемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси", - сказав Джонсон.

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