УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - Джонсон

13 квітня 2022, 07:36

За підсумком розмови з Байденом Джонсон заявив, що загальна увага країн залишається на підтримці Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу.

Джонсон, Путін
Борис Джонсон різко висловився про дії Путіна в Україні / колаж Reuters

Британський прем'єр Борис Джонсон провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом і розповів президенту США про свій візит до Києва.

Як зазначив Джонсон в Twitter, їхня загальна увага залишається на підтримці президента Зеленського.

"Наша спільна увага залишається на підтримці президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу", – написав британський прем'єр.

Він заявив, що не можна допустити, щоби варварська витівка Володимира Путіна увінчалася успіхом.

false

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський та Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Британія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

"Те, що Путін зробив під Києвом, завдало нищівного удару по його репутації та уряду. Ми впливатимемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси", - сказав Джонсон.

Інші новини:

viber
Володимир Путін Борис Джонсон Джо Байден новини України та світу
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: астролог назвала нову дату масштабного наступу військ Росії на УкраїнуГороскоп для України: астролог назвала нову дату масштабного наступу військ Росії на Україну Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій ТукаВійна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука Україну чекає небезпечний момент: астролог назвав дату великих змін в країніУкраїну чекає небезпечний момент: астролог назвав дату великих змін в країні Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняНеймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українцівГороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців
Підтримайте Главред

Останні новини

08:16

Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим Медведчуком

08:05

З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиВідео

07:47

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

07:36

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - ДжонсонВідео

07:19

Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – АрестовичВідео

Реклама
07:01

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходитиВідео

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнено 15 населених пунктівВідео

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

01:36

Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

00:51

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:33

Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаВідео

00:26

Джамала повідала, як тікала від війни з дітьми за кордонВідео

00:25

Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

00:18

"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистівВідео

00:00

Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецопераціюВідео

12 квітня, вівторок
23:55

Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

23:28

Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з АрхангельськаВідео

23:23

"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі ПутінаВідео

23:23

"Поки що не можемо підтвердити": Блінкен щодо застосування хімзброї в УкраїніВідео

22:51

Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПогляд

22:47

РФ перекинула десятки військових літаків на аеродром біля кордону УкраїниВідео

22:17

Чому дефолт не одразу доб'є РосіюПогляд

22:14

Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"

21:58

СБУ показала нове фото Медведчука: подробиці затримання кума ПутінаВідео

21:58

"Вова, я в полоні, забери мене якось": Мережа вибухнула мемами після затримання МедведчукаФотоВідео

21:52

Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників

21:48

"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на УкраїнуВідео

21:18

Вирвалися з облоги: в оточеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з АзовомВідео

21:11

Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоВідео

21:07

Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиВідео

Реклама
21:05

Не Україною єдиною: Росія почала стягувати свої війська до Фінляндії

20:51

"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорівВідео

20:35

У Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на борту

20:28

Рашисти пішли на штурм: ЗСУ відбили ворожу атаку на ЛуганщиніВідео

20:21

У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВАВідео

20:10

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до КиєваВідео

20:03

Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського прийняти його в Києві

19:57

Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистівВідео

19:37

Повний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти