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Півник - символ перемоги: художниця розповіла, як подарувала Джонсону і Зеленському легендарну кераміку

11 квітня 2022, 13:05

Дівчина каже, що їй після умовлянь вдалося переконати співробітників охорони дозволити підійти до неї до Джонсона і Зеленського і вручити півників.

Півник
Валерія полянскова дарує Джонсону і Зеленському півників / President.gov.ua

Під час прогулянки по Києву до Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона підійшла дівчина і подарувала їм керамічні фігурки півників. Рівно такий же півник авторства майстра Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла в зруйнованому російськими окупантами багатоповерховому будинку в селищі Бородянка на Київщині. Нею виявилася художниця з Харкова Валерія Полянскова. Вона і розповіла про ситуацію у себе в Facebook.

"Півник один з головних символів перемоги, стало ясно з перших фото", — зазначила дівчина.

Полянскова щиро здивована, що вся історія набула такого резонансу і її потрапила на перші шпальти і українських, і зарубіжних ЗМІ.

Фото шафки з півником роботи Бідасюка набуло моментальної популярності в мережі і стало символом стійкості українців та їх боротьби з російськими окупантами.

Прокопій Бідасюк почав активно творити трохи менше століття тому. І став провідним майстром Васильківського майолікового заводу. Активно робив вази, декор, страви, тарілки, іграшки та інші потрібні в побуті предмети. Багато робіт зберігаються на почесних місцях у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

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Нагадаємо, раніше Борис Джонсон після зустрічі з Зеленським зазначив - Великобританія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічно, а також надати допомогу з розмінування.

"Війна визначає бачення майбутнього України, тому ми з партнерами будемо поставляти Україні обладнання, технології, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не постала перед страхом вторгнення і шантажу", - сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

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Автор: Єгор Бунін
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