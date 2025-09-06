Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

Думки українців щодо такого жесту розділилися: одні іронізують та критикують дії поляків, а інші закликають до розуміння та пошуку компромісів.

Поляки перекрили пункт пропуску на кордоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ipn.gov.pl

Що трапилося:

Польські мітингувальники перекрили рух вантажівок на кордоні з Україною

На виїзд з України стоїть понад 680 фур через акцію протесту в Польщі

Польські протестувальники перекрили рух перед пунктом пропуску ''Медика – Шегині''. Як інформує Державна прикордонна служба, на акцію вони вийшли 6 вересня о 12:50.

Варто вказати, що обмеження стосуються лише вантажного транспорту та можуть діяти щонайменше шість годин.

Сам протест відбувається приблизно за кілометр від польського КПП.

Для легкових автомобілів і пасажирських автобусів рух залишається без змін. Станом на цей час на виїзд із України очікують 681 вантажівка, ще близько 100 фур стоять на в’їзд. Вони перебувають на обладнаній стоянці, тож їхнє оформлення триває у звичному режимі.

''Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково'', - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Реакція українців на крок Польщі - що пишуть у соцмережах

Думки українців у коментарях під новинами про чергове блокування кордону розділилися: одні ''тролили'' поляків, інші намагалися хоча б якось зрозуміти:

''Це вам не уламки шахідів по ночах закопувати бо ще з НАТО випхнуть…''.

''Співпраця з ЄС - це шлях до миру і спокою, але потрібні реформа та діалог''.

''У поляків осіннє загострення''.

''В них так багато вільного часу, краще б витратили його на збиття шахедів та ракет?''

''Не забувайте, що саме поляки дали прихисток українцям на початку війни - треба іти на поступки!''

Блокування кордону Польщі та Україні - що кажуть аналітики

Такими ворожими діями, по суті, поляки стріляють собі ж у ногу. Річ у тім, що, як аналізує Rynek Infrastruktury, польські компанії зазнають збитків, оскільки не можуть працювати з українським зерном.

"Ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки", – наводить видання слова генерального директора групи CSL Лаури Головач.

Зараз польські термінали, імовірно, пустують, що веде до значних операційних витрат і загрози звільнень працівників.

Поляки звертають увагу на те, що Німеччина і Румунія активно працюють з українським зерном. Ці країни дозволяють транзит сировини, але не випускають її на свої внутрішні ринки.

"На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують" – додають представники польського бізнесу.

Блокада поляками кордону з Україною - що відомо

Главред нагадує, що це не перший раз, коли польські протестувальники блокують кордон. У 2023 році фермери та перевізники Польщі розпочали масштабні акції. Вони були проти того, щоб українські транспортні компанії працювали без дозволів, і вимагали повернення старої дозвільної системи. Ці блокади спричинили значні проблеми з логістикою, особливо для українського аграрного сектору.

Навесні 2024 року уряди України та Польщі частково врегулювали конфлікт. Однак польські перевізники час від часу відновлювали протести. Вони продовжують наполягати на нових поступках і вимагають захистити свій внутрішній ринок від українських конкурентів.

Однак вже 12 травня 2025 року поляки знову почали "блокаду" на кордоні з Україною. Протестувальники заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", повідомила Держприкордонслужба України.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

