"Ленд-ліз працює": Гайдай попередив про деокупацію Луганщини та плани хворого Путіна

Гайдай попередив про деокупацію Луганщини і хворих планах Путіна / скріншот

Найближчі 5-10 днів на Луганщині триватимуть запеклі бої, після чого Регіон буде звільнений від російських окупантів.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни зараз кинуть всі сили для того, щоб вийти на адмінкордони Луганської області - зробити прорив в Попасній, дотиснути Рубіжне і прорватися до Сєвєродонецька.

"На це будуть кинуті всі сили. При чому тут кілька складових. Одна з них, це прихильність хворого Путіна до чисел, ну і 9-е травня - ми прекрасно розуміємо, що свого неогітлера потрібно чимось порадувати", - зазначив Гайдай.

За його словами, ЗСУ готові до такого сценарію, а після отримання важкого озброєння піде відповідь і звільнення регіону від окупантів.

читайте такожРосія спробує анексувати Донбас до середини травня-розвідка США"Ми теж не сидимо, не чекаємо, ленд-ліз запрацював. Навіть Ізраїль після фашистських висловлювань російських дипломатів прийняв рішення зняти обмеження з поставок Естонії озброєння в Україну. Ми дочекаємося, коли до нас дійде все важке озброєння і почнемо бойові дії з деокупації наших населених пунктів", - пояснив глава Луганської ОВА.

Гайдай в черговий раз закликав жителів Луганщини евакуюватися, оскільки в результаті боїв з окупантами можуть бути зруйновані не тільки будинки, а й цілі населені пункти.

Раніше бійці Національної гвардії України знищили екіпаж танка російських окупантів на Луганщині. Рашисти якраз відправлялися на завдання.

Також ми писали, що ситуація на фронті буде змінюватися приблизно через два тижні – за цей час реалізуються зміни, пов'язані з військовою допомогою Україні з боку Заходу. Бойових зіткнень ЗСУ з ворожими військами стане більше.

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