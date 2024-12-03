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Так, як хоче Путін, не буде: Кремль уже отримав чіткий меседж від Трампа - Клочок

Анна Ярославська
3 грудня 2024, 12:52
348
Російський диктатор усе чудово усвідомлює, тому його армія намагається захопити якомога більше територій, щоб отримати аргумент на переговорах.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Дональд Трамп, ймовірно, діятиме за допомогою сили / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Келлог і Уолтц попсують нерви Путіну
  • Який план завершення війни в Україні стане базовим

Призначення обраного президента США Дональда Трампа демонструють, що у команди 47-го глави Білого дому є консолідована позиція щодо встановлення миру шляхом сили. При цьому російському диктатору Путіну вже дали зрозуміти, що так, як він хоче, не буде. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Трамп підбирає у свою команду військових, які будуть готові чітко і без обговорень виконувати його накази. Зокрема, Кіт Келлог і Майкл Волтц, призначений Трампом на посаду радника з питань нацбезпеки, - це два кадрових військових, які побудували успішну кар'єру в американській армії.

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"Волтц і Келлог в адміністрації Трампа - холодний душ для Кремля. І під час розмови Трампа з Путіним, яка, на мою думку, все-таки відбулася, Путін отримав чіткий меседж про те, що так, як він хоче, не буде", - вважає Клочок.

На думку аналітика, Путін усе чудово усвідомлює, тому його армія намагається захопити якомога більше територій для того, щоб отримати аргумент на переговорах із Трампом.

"Росія формує свою переговорну позицію на східному фронті, а Україна - у Курській області", - додав він.

Клочок вважає, що базовим механізмом адміністрації Трампа для завершення війни в Україні стане саме план Келлога, який він ще у квітні цього року запропонував у своїй статті для інституту America First.

"Трамп цю позицію певним чином врахував. План передбачає замороження війни, але не відмову України від територій: там чітко сформульовано, що жодних територіальних поступок не вимагається", - пояснив аналітик.

Мир за допомогою сили

Клочок вважає, що вже зараз уже є чітке розуміння того, як діятиме команда Трампа, у складі якої будуть Келлог, Волтц і сам американський президент.

"Усі троє займатимуться питаннями безпеки в рамках концепції "мир за допомогою сили". Цей принцип, закладений Трампом, уже активно використовують у своїх повідомленнях його соратники. Концепція "мир через силу" застосовуватиметься командою Трампа не лише в розмовах із Путіним, а й з іншими лідерами країн, зокрема, з лідером КНДР Кім Чен Ином і главою Китаю Сі Цзіньпіном", - вважає він.

На думку аналітика, поки що складно сказати, який вигляд матиме курс Трампа, але, очевидно, він налаштований використовувати військовий потенціал для досягнення своїх цілей.

"Трамп - рішуча людина і в цьому його перевага. Але також він дуже любить і лестощі - хоче, щоб його хвалили. Йому подобаються заслуги, перемоги і демонстрація переваги над іншими. У геополітиці Трамп прагне показати себе миротворцем, тому навряд чи зовнішня політика буде для нього на другому місці", - припустив Клочок.

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як випливає з плану, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще щонайменше на 20 років.

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту та переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території. Про це писало CNN з посиланням на два джерела.

Також ЗМІ писали про те, який вигляд може мати завершення війни Росії та України. Якщо говорити коротко, то припинення вогню заморозить лінію фронту - і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів. Причому "план Келлога" може дуже сподобатися Путіну.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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