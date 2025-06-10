Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

Читайте в матеріалі:
- Яку країну може обрати Росія для провокації
- Чому в Москві сумніваються в силі НАТО
- Що попереджає розвідка Німеччини вже зараз
У Берліні заявили про зростання загрози з боку Росії для всього Північноатлантичного альянсу. Москва може спробувати "перевірити" дієвість 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист. Про це попередив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє ntv.de.
За його словами, Кремль навряд чи зупиниться на війні проти України. В російському керівництві зростають сумніви у спроможності Альянсу діяти спільно.
"Ми абсолютно впевнені і маємо розвідувальні докази: Україна — лише один крок. У Москві є ті, хто більше не вірить, що стаття 5 НАТО діє. І вони хочуть це перевірити", — заявив Каль.
У німецькій розвідці не уточнюють, яка саме країна може стати мішенню, однак експерти вказують на ймовірні ризики для країн Балтії та Східної Європи — таких як Естонія, Латвія, Литва та Польща.
Як наголосив Бруно Каль, мета Росії — не лише збройна агресія проти України, а й спроба розширити свій вплив у західному напрямку. Одним зі сценаріїв може стати провокація, яка має на меті підірвати довіру до Альянсу, показавши його нездатність до швидкої і єдиної реакції.
Сигнал з Берліна — це не просто тривожне повідомлення для політиків. Це також нагадування для громадян: безпека Європи більше не є чимось гарантованим. У разі російської провокації НАТО стоятиме перед вирішальним випробуванням — або продемонструвати єдність і силу, або втратити довіру союзників.
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Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.
Крім того, у Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.
Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.
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Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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