Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

У Німеччині заявляють, що Кремль може спробувати підірвати єдність НАТО через провокації в Східній Європі.

https://glavred.net/world/nemeckaya-razvedka-preduprezhdaet-rf-ne-verit-v-5-statyu-nato-i-hochet-eto-proverit-10672085.html Посилання скопійоване

Німецька розвідка фіксує підготовку Кремля до можливої провокації проти країн НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Яку країну може обрати Росія для провокації

Чому в Москві сумніваються в силі НАТО

Що попереджає розвідка Німеччини вже зараз

У Берліні заявили про зростання загрози з боку Росії для всього Північноатлантичного альянсу. Москва може спробувати "перевірити" дієвість 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист. Про це попередив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє ntv.de.

відео дня

За його словами, Кремль навряд чи зупиниться на війні проти України. В російському керівництві зростають сумніви у спроможності Альянсу діяти спільно.

"Ми абсолютно впевнені і маємо розвідувальні докази: Україна — лише один крок. У Москві є ті, хто більше не вірить, що стаття 5 НАТО діє. І вони хочуть це перевірити", — заявив Каль.

У німецькій розвідці не уточнюють, яка саме країна може стати мішенню, однак експерти вказують на ймовірні ризики для країн Балтії та Східної Європи — таких як Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Як наголосив Бруно Каль, мета Росії — не лише збройна агресія проти України, а й спроба розширити свій вплив у західному напрямку. Одним зі сценаріїв може стати провокація, яка має на меті підірвати довіру до Альянсу, показавши його нездатність до швидкої і єдиної реакції.

НАТО / Інфографіка: Главред

Сигнал з Берліна — це не просто тривожне повідомлення для політиків. Це також нагадування для громадян: безпека Європи більше не є чимось гарантованим. У разі російської провокації НАТО стоятиме перед вирішальним випробуванням — або продемонструвати єдність і силу, або втратити довіру союзників.

Новини НАТО - головне:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Крім того, у Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Читайте також:

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред