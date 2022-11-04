Німці хочуть дипломатичного вирішення війни в Україні і переживають за ціни в Німеччині - опитування

Німці хочуть дипломатичного вирішення війни в Україні і переживають за ціни в Німеччині / УНІАН

Велика частина жителів Німеччини хоче, щоб війна в Україні вирішилася дипломатичним шляхом. Німці висловлюють глибокі побоювання з приводу ескалації бойових дій і переживають, щоб вони не перекинулися на інші території Європи.

Згідно з результатами опитування DeutschlandTrend телеканалу ARD, більшість німців вважають недостатніми дипломатичні зусилля уряду Німеччини щодо припинення війни в Україні. Зараз з цим твердженням згодні 55% і це +14% в порівнянні з червнем.

При цьому, троє з десяти респондентів (31%) вважають дипломатичні зусилля Німеччини доречними, що менше на 12%, ніж було на початку літа. А 4% назвали їх надмірними.

Разом з тим 41% німців зараз вважає доречною підтримку Німеччини зброєю для України. Для 30% така допомога вважається занадто великою, а 21% респондентів навпаки говорить, що цього недостатньо.

37% жителів Німеччини вважають санкції проти їх недостатніми. Трохи менше - 31% згодні з такою політикою, а 23% заявили, що обмеження для росіян заходять занадто далеко

Крім того, німці висловили своє занепокоєння з приводу підвищення цін, яке, на їхню думку, стане помітним в результаті війни. 66% дуже сильно переживають, що не зможуть оплачувати свої рахунки і це +9% в порівнянні з жовтнем.

Нагадаємо, в Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив виправдатися за те, що влада відмовляється передавати танки західного зразка Україні. Він всю провину переклав на громадян.

Шольц заявив, що влада нібито враховує думку громадян, які незгодні з політикою санкцій і поставками зброї.

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