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Є постраждалі: під Москвою загорівся один з найбільших хімзаводів

18 березня 2023, 22:11
Російські ЗМІ стверджують, що завод почав палати через те, що загорілася цистерна з маслом.
пожар в Подмосковье
У Підмосков'ї горів хімічний завод / Колаж фото МНС Москви, скріншот з відео

У Росії спалахнула потужна пожежа. Це сталося у місті Долгопрудний Московської області. Там загорівся один з найбільших хімічних заводів в РФ "Тонкий органічний синтез". Про це повідомляє Mash.

Вогонь спалахнув у суботу, 18 березня. За даними видання, загорілась цистерна з маслом. Відомо, що постраждала щонайменше одна людина - отримала опіки.

"Пожежі присвоєно третій ранг. Підприємство належить об'єднанню "Тонкий органічний синтез". Там виробляють антисептики, медрозчини для аналізу крові, чистячі речовини і антиржавейні присадки. Це один з найстаріших в Росії хімічних заводів", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними видання, пожежу вже ліквідували. У Мережі поширюють відео, на якому видно сильний вогонь.

пожар в Подмосковье
У Підмосков'ї горів хімічний завод / скріншот з відео

Як повідомляв Главред, 21 січня в російському місті Ангарськ Іркутської області спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Там горів бензовоз і залізничні цистерни, паливо з яких призначалося для відправки російським окупантам в Україні.

Також в РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви.

Інші новини:

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