Є постраждалі: під Москвою загорівся один з найбільших хімзаводів

У Росії спалахнула потужна пожежа. Це сталося у місті Долгопрудний Московської області. Там загорівся один з найбільших хімічних заводів в РФ "Тонкий органічний синтез". Про це повідомляє Mash.
Вогонь спалахнув у суботу, 18 березня. За даними видання, загорілась цистерна з маслом. Відомо, що постраждала щонайменше одна людина - отримала опіки.
"Пожежі присвоєно третій ранг. Підприємство належить об'єднанню "Тонкий органічний синтез". Там виробляють антисептики, медрозчини для аналізу крові, чистячі речовини і антиржавейні присадки. Це один з найстаріших в Росії хімічних заводів", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, пожежу вже ліквідували. У Мережі поширюють відео, на якому видно сильний вогонь.
Як повідомляв Главред, 21 січня в російському місті Ангарськ Іркутської області спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Там горів бензовоз і залізничні цистерни, паливо з яких призначалося для відправки російським окупантам в Україні.
Також в РФ сталася велика пожежа на території військової частини, яка розташована на сході Москви.
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