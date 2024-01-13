Ударний кулак для атаки на Харків: у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ

Сили оборони стримують окупантів і тримають ситуацію під контролем, підкреслив Володимир Фітьо.

https://glavred.net/ukraine/udarnyy-kulak-dlya-ataki-na-harkov-v-vsu-rasskazali-o-veroyatnyh-planah-rf-10532849.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують атаки окупантів / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірний наступ окупантів РФ на Харків.

За його словами, наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкидання. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Війна триває зараз практично в онлайн-режимі, і для того, щоб підготувати якийсь "ударний кулак", потрібно провести ряд заходів. Непомітно це зробити практично неможливо", - пояснив він.

відео дня

Український військовий каже, що на Куп'янському напрямку росіяни активно наступають ще з жовтня, проте не мають успіху. Сили оборони стримують окупантів і тримають ситуацію під контролем.

"Приводів для переживань місцевого населення немає, ситуація контролюється. Поки ми бачимо, що це все-таки було більше інформаційне "вкидання", - додав Фітьо.

Війна в Україні

Раніше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.