Ударний кулак для атаки на Харків: у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірний наступ окупантів РФ на Харків.
За його словами, наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкидання. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.
"Війна триває зараз практично в онлайн-режимі, і для того, щоб підготувати якийсь "ударний кулак", потрібно провести ряд заходів. Непомітно це зробити практично неможливо", - пояснив він.
Український військовий каже, що на Куп'янському напрямку росіяни активно наступають ще з жовтня, проте не мають успіху. Сили оборони стримують окупантів і тримають ситуацію під контролем.
"Приводів для переживань місцевого населення немає, ситуація контролюється. Поки ми бачимо, що це все-таки було більше інформаційне "вкидання", - додав Фітьо.
Війна в Україні
Раніше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.
Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.
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