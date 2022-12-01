Україна отримає від Швеції системи протиповітряної оборони / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Уряд Швеції передасть Україні "зимовий пакет" військової допомоги на суму майже 338 мільйонів євро. Зокрема, українська армія отримає системи протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови зі шведським колегою Ульфом Крістерсоном.

"Новий "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО – вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу", - зазначив прем'єр.

За його словами, прем'єри також обговорили підтримку, необхідну для відновлення української енергетичної інфраструктури. Як зауважив Шмигаль, шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми.

Водночас глава уряду наголосив, що захист неба над Україною від терористичних атак Росії залишається пріоритетом.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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