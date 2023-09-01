УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Не пощадять вертольоти і БПЛА ворога: Україна отримає антидронові системи Slinger

Андрій Ганчук
1 вересня 2023, 15:11 оновлено 1 вересня, 15:24
443
Україна отримає 113 одиниць антидронових систем Slinger, які встановлюються на саме пікап GMC Denali і здатні уражати серйозні повітряні цілі.

Slinger випробування
В Австралії три тижні проводили випробування Slinger, які передадуть Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот Twitter.com/MalyasovDyla

Збройні сили України отримають на свій баланс антидронові комплекси Slinger. Озброєнням виробництва компанії Electro Optic Systems можна збивати ворожі вертольоти і безпілотники. Про це заявив виконавчий віцепрезидент компанії-виробника Метт Джонс.

Як повідомляє пресслужба EOS, він розповів про те, що компанія останні три тижні проводила випробування Slinger неподалік від Сіднея. Сам комплекс створювався на базі 30 міліметрової гармати M230LF і 7,62 мм кулемета MAG58. Встановлюється система на пікап GMC Denali.

відео дня

Антидронова система Slinger - в чому її особливості

Система Slinger оснащена тепловізійним і нічними прицілами. Тридцятиміліметрова гармата дозволяє уражати повітряні цілі навіть за типом вертольотів.

M230LF здатний вести вогонь одиночними пострілами в режимі 100-200 пострілів за одну хвилину.

За словами Джонса, Україні дадуть 110 систем, які оснащені М113 і 50 систем з компанією "Практика". Їх встановлять на БТР Bushmaster, які Києву передасть Австралія в рамках нової військової допомоги. Ціна системи - близько 170 мільйонів доларів.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого вбивства Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому поки це не розглядається", - підкреслив Метт Джонс.

Як працює Slinger

Журналіст Ділан Малясов опублікував кадри випробувань Slinger. Посол України в Австралії Мірошниченко особисто керував комплексом.

Кадри випробувань антидронових систем Slinger:

Антидронова система Slinger
Антидронові системи Slinger випробував посол України в Австралії / скріншот Главред

Як Австралія допомагає Україні

Австралія надає суттєву військову допомогу Україні. Канберра постачає Києву боєприпаси та обладнання. Також в рамках військової допомоги Австралія передасть 30 бронетранспортерів Bushmaster.

"Новий потужний оборонний пакет, включаючи 30 Bushmaster. Як завжди, маємо і повне політичне розуміння. Успішна зустріч", - розповів президент Володимир Зеленський.

Крім того, австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems підписала контракт з українським державним підприємством СпецТехноЕкспорт на постачання Україні сотні систем дистанційного озброєння RWS.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Новини Австралії військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які зараз за кордоном

В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які зараз за кордоном

16:11 Україна
Здай хабарника - отримай 10% грошей: в Україні з 6 вересня запрацює портал викривачів корупції

Здай хабарника - отримай 10% грошей: в Україні з 6 вересня запрацює портал викривачів корупції

15:18 Україна
Дощі та грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні на вихідні

Дощі та грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні на вихідні

15:00 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

16:37

Як позбутися від тривожності: прості способи легко приголомшать

16:11

В Україні кардинально змінили програму навчання дітей, які зараз за кордоном

16:00

3 речі, які не можна робити 3 вересня: прикмети і заборони дня

15:51

Окупанти розкололися на допиті: спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян

15:46

Як не варто йти на перше вересня: жахливі образи зіркових батьків з РФ

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими - ЗакревськийУкраїні загрожує тривалий блекаут цієї зими - Закревський
15:27

Телеканал ПЛЮСПЛЮС та "Освіторія" провели відкритий урок, присвячений незламності українців

15:18

Здай хабарника - отримай 10% грошей: в Україні з 6 вересня запрацює портал викривачів корупції

15:11

Не пощадять вертольоти і БПЛА ворога: Україна отримає антидронові системи SlingerВідео

15:00

Дощі та грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні на вихідні

Реклама
14:55

РФ готує масовані удари по Україні: експерт назвав цілі та терміни атак

14:42

"Вийшла з мого шикарного, розкішного магазину": у Мережі спалахнув мовний скандал з продавщицею з ДніпраВідео

14:30

Можуть все знищити або додати вогнику: що таке вільні стосунки та як їх запропонувати

14:15

Путін провалився у війні, замість червоних ліній - страх довгої війни - ГУР

14:05

Завдання для геніїв: потрібно знайти снігового барса в горах за 8 секунд

13:23

Що означає "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко здивував відповіддю

13:23

Війська РФ мають вийти з Криму, є два шляхи повернення півострова - Зеленський

13:21

Експерт пояснив, чи чекати українців затяжних блекаутів взимку

13:15

Що не любить і кого слухається Буданов: цікаві факти про головного розвідникаВідео

12:56

FAVBET сплатив у серпні понад 500 млн гривень податків реклама

12:51

Монатік показав, як провів своїх дітей до школи

Реклама
12:44

Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю

12:32

Дочка Євгена Кошового здивувала надто дорослим виглядом

12:25

Під Москвою після атаки БПЛА палає цех, де роблять електроніку для ракет - ГУРВідео

12:21

Його потрібно продавати: готуємо культовий соус для "Біг-Мака" в домашніх умовах

12:04

"10 років у нас буде": Буданов спрогнозував, коли РФ спробує взяти реванш

11:51

"Дуже всерйоз і ретельно планували": Буданов розповів, як Кремль готував замахи на Зеленського

11:44

Окупанти вдарили "Калібром" по підприємству на Вінничині: є постраждалі

11:29

"Тіна завжди підтримує військових": фанати Кароль жорстко відповіли колі Серзі

11:15

Їх заборонено нагрівати: 4 предмети, які можуть вибухнути в мікрохвильовці

11:13

Україна завдає ударів новою ракетою, в окупантів РФ "палатиме" – Данілов

10:05

Неймовірно простий трюк, щоб розвісити одяг за лічені секунди

10:04

"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

09:51

ЗСУ б'ють війська РФ і досягли паритету з ворогом в одному з ключових компонентів

09:42

Гіркін іде в Президенти: кращої спаринг-груші для Путіна складно було знайтиПогляд

09:37

Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

09:17

В Україні хочуть радикально поміняти виплату зарплат: в чому справа

08:55

Яке сьогодні свято 1 вересня: кого потрібно привітати в цей день

08:54

У РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях: спалахнула пожежаВідео

08:25

Закону про заборону чоловікам виїжджати за кордон немає: адвокат розповів про юридичний казус

08:01

Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM

Реклама
07:58

Гороскоп на завтра 2 вересня 2023: Овнам ніякої кави, Дівам - менше покупок

07:23

Українців, які незаконно залишили країну, можуть екстрадувати: кого це торкнеться

06:46

Перші 10 танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - Politico

05:30

Як зрозуміти, що мед зіпсувався: на це вказують 3 ознаки

05:00

Чому предки не стригли нігті і волосся 2 вересня: прикмети дня

05:00

Як швидко відбілити білу білизну: давно забутий, але дуже хороший спосіб

03:44

Gripen, Rafale або F-16: авіаційний експерт пояснив, які винищувачі потрібні ЗСУВідео

03:10

Ектор Хіменес-Браво розкрив подробиці про свою українську пасію

02:40

"Ми реально завдаємо ураження": Жданов прокоментував удари по території РФ

02:02

Настав час: які дерева обрізають восени

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти