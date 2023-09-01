Не пощадять вертольоти і БПЛА ворога: Україна отримає антидронові системи Slinger

Україна отримає 113 одиниць антидронових систем Slinger, які встановлюються на саме пікап GMC Denali і здатні уражати серйозні повітряні цілі.

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В Австралії три тижні проводили випробування Slinger, які передадуть Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот Twitter.com/MalyasovDyla

Збройні сили України отримають на свій баланс антидронові комплекси Slinger. Озброєнням виробництва компанії Electro Optic Systems можна збивати ворожі вертольоти і безпілотники. Про це заявив виконавчий віцепрезидент компанії-виробника Метт Джонс.

Як повідомляє пресслужба EOS, він розповів про те, що компанія останні три тижні проводила випробування Slinger неподалік від Сіднея. Сам комплекс створювався на базі 30 міліметрової гармати M230LF і 7,62 мм кулемета MAG58. Встановлюється система на пікап GMC Denali.

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Антидронова система Slinger - в чому її особливості

Система Slinger оснащена тепловізійним і нічними прицілами. Тридцятиміліметрова гармата дозволяє уражати повітряні цілі навіть за типом вертольотів.

M230LF здатний вести вогонь одиночними пострілами в режимі 100-200 пострілів за одну хвилину.

За словами Джонса, Україні дадуть 110 систем, які оснащені М113 і 50 систем з компанією "Практика". Їх встановлять на БТР Bushmaster, які Києву передасть Австралія в рамках нової військової допомоги. Ціна системи - близько 170 мільйонів доларів.

"Ця технологія дійсно йде в Україну. Система жорсткого вбивства Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому поки це не розглядається", - підкреслив Метт Джонс.

Як працює Slinger

Журналіст Ділан Малясов опублікував кадри випробувань Slinger. Посол України в Австралії Мірошниченко особисто керував комплексом.

Кадри випробувань антидронових систем Slinger:

Антидронові системи Slinger випробував посол України в Австралії / скріншот Главред

Як Австралія допомагає Україні

Австралія надає суттєву військову допомогу Україні. Канберра постачає Києву боєприпаси та обладнання. Також в рамках військової допомоги Австралія передасть 30 бронетранспортерів Bushmaster.

"Новий потужний оборонний пакет, включаючи 30 Bushmaster. Як завжди, маємо і повне політичне розуміння. Успішна зустріч", - розповів президент Володимир Зеленський.

Крім того, австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems підписала контракт з українським державним підприємством СпецТехноЕкспорт на постачання Україні сотні систем дистанційного озброєння RWS.

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