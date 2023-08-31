УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ потужно розбили 6 складів боєприпасів окупантів - генерал

Юлія Куришко
31 серпня 2023, 22:58 оновлено 31 серпня, 23:09
141
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.
ЗСУ потужно розбили 6 складів боєприпасів окупантів - генерал
ЗСУ атакують окупантів на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару, зазначив Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полон - 1). Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки", -

відео дня

Також генерал повідомив, що ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що на Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу відбулось 25 бойових зіткнень у зоні бойових дій. Ворог бив по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Жданов розкрив, що ЗСУ вийдуть до Азовського моря цього року. Військовий експерт Олег Жданов. вважає, що цього року українські військові вийдуть до Азовського узбережжя, але звільнити Маріуполь ще не вийде.

Українські воїни просунулися на Запоріжжі. На Мелітопольському напрямку українські військові просунулися вперед в глибину оборони російських окупантів. ЗСУ захопили російські позиції і знищили до роти окупантів.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Таврия контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Будуть вагомі речі": Зеленський анонсував важливий тиждень для України

"Будуть вагомі речі": Зеленський анонсував важливий тиждень для України

22:35 Україна
Стрілянина в Дніпрі: суд відправив поліцейського під домашній арешт

Стрілянина в Дніпрі: суд відправив поліцейського під домашній арешт

22:30 Україна
На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів: ситуація на фронті

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів: ситуація на фронті

20:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:59

Німецька модель подовжила ноги на 13 сантиметрів: як це виглядає

23:36

Війна може завершитись у 2023 році: президент озвучив найважливіші умови

23:24

Нестаріюча Сальма Хайек показала тонку талію і розкішний топ

23:18

Сергій Стерненко. Псков ніколи не існувавВідеоблоги

22:58

ЗСУ потужно розбили 6 складів боєприпасів окупантів - генерал

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:49

Не питайте мене, скільки разів я сам хотів застрелити "бика"Погляд

22:35

"Будуть вагомі речі": Зеленський анонсував важливий тиждень для України

22:31

Як денний сон впливає на мозок: властивості, про які ви не підозрювали

22:30

Стрілянина в Дніпрі: суд відправив поліцейського під домашній арешт

Реклама
22:12

Українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млнВідео

22:12

Де твоя дитина: спекотну Тіну Кунакі захейтили за її спосіб життя

21:45

Як зараз виглядає симпатичний Кері Магоні з фільмів "Поліцейська академія"

21:17

Маленький богатир: в українського захисника народився син з рекордною вагою

21:03

Роздута Успенська похвалила анексований Крим

20:58

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів: ситуація на фронті

20:34

"Чекає Севастополь": секретар РНБО показав випробування українських ракетВідео

20:17

Бердянськ буде наш: ЗСУ вийдуть до Азовського моря цього року - Жданов

20:15

Стиліст першої леді розповіла, в якому вбранні Олена Зеленська зустріне перемогу

19:56

Жінка розплакалася, коли почула, як син назвав свою собаку

19:54

"Я ніколи не кину свою державу": Зеленський відповів, чи балотуватиметься знову

Реклама
19:42

Як зміняться церковні свята в Україні: дати набудуть чинності 1 вересня

19:30

Виграючи "лайки", можна загратися і програти країнуПогляд

19:28

Як сказати українською – ходити "трусцой" і "на цыпочках": милозвучні відповідники

19:27

Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

19:10

Війну треба припиняти: є один варіант для РФПогляд

18:43

Майже 200 тисяч ВПО будуть позбавлені допомоги: хто залишиться без грошей

18:41

Кошлата, з трьома підборіддями: Тодоренко показала, як виглядає вранці

18:27

Стало відомо, хто із пенсіонерів отримає додаткові 5 тисяч гривень

18:26

На Пугачову в Росії завели справу

18:24

Джонсонюк знову з нами: колишній прем'єр Великобританії похвалився вишиванкою

18:21

Загартовуємося правильно: як новачкам приймати контрастний душ

18:07

Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійцяВідео

18:03

Що можна побажати на 1 вересня: теплі слова, милі листівки і красива проза

17:40

Чому ми кажемо "після дощику в четвер": Авраменко здивував поясненням

17:36

Неприпустимі помилки: 5 ознак недоглянутої дівчини

16:50

"Я раджу всім замовкнути": Кулеба розповів про "плювок" в обличчя українських воїнів

16:45

Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

16:26

Окупанти бояться прориву ЗСУ на територію РФ: біля кордону з Україною стягують підмогу

16:16

Добрий чи закритий: цікава оптична ілюзія, яка покаже, хто ви насправді

16:14

Як очистити кашу від жучків: перевірені способи на випадок напасті

Реклама
16:11

ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході - WSJ

16:08

Він там не випадково: навіщо потрібний отвір в лезі ножа

15:58

Заплутана загадка для найуважніших: потрібно знайти слово "лайм" за 7 секунд

15:56

"Ви неминуче програєте": Данілов жорстко дорікнув Німеччині

15:54

Кацуріна показала на милих фото, як Дантес піклується про її дітей

15:41

Пляшки на вулицях і дует з учасником: подробиці першого випуску Голосу країни-13

15:23

"Наша армія не настільки велика": Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

15:19

Цитати про любов: фрази і вирази, які приголомшать своєю романтичністю

15:12

Знайшов молоду: у колишнього чоловіка Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

15:01

Жданов назвав місто, звільнення якого дозволить взяти вогнем "коридор" до Криму

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти