ЗСУ потужно розбили 6 складів боєприпасів окупантів - генерал

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.

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ЗСУ атакують окупантів на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару, зазначив Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полон - 1). Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки", - відео дня

Також генерал повідомив, що ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

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