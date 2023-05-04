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"Удар по Кримському мосту буде Рубіконом": Світан розповів, з чого може початися контрнаступ ЗСУ

Анна Ярославська
4 травня 2023, 12:26 оновлено 4 травня, 12:31
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Кримський міст однозначно стане ціллю Збройних сил України, вважає полковник запасу Роман Світан.
Роман Світан, Кримський міст
Світан назвав цілі, по яких битимуть ЗСУ перед своєю контрнаступальною операцією / Колаж: Главред, фото: скріншот , t.me/informnapalm

Збройні Сили України найближчим часом розпочнуть контрнаступальну операцію. Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що удар по Кримському мосту може дати їй старт.

"Кримський міст однозначно стане ціллю. Удар по Кримському мосту може бути початком наступальних дій, грубо кажучи, сьогодні удар по мосту, а завтра (або одночасно) - наступ. Удар по мосту буде свого роду Рубіконом при переході ЗСУ до наступальних дій", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

Полковник запасу назвав й інші можливі цілі ЗСУ. За його словами, однозначно буде знищення складів боєприпасів росіян, аеродромів і центрів ухвалення рішення (штабів), а перед самим наступом буде масований удар по системах ППО, щоб вони не встигли перекинути нові засоби.

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"Бавовна" в країні-агресорі РФ

3 травня в селищі Волна Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтобазі, яка розташована неподалік Кримського мосту. Пожежі було присвоєно вищий ранг складності.

Також в ніч на середу, 3 травня, був атакований військовий аеродром в Брянській області. В атаці звинувачували ЗСУ, проте жодних доказів причетності українських військових до "ударів" у країні-агресорі не наводять.

Крім того, в Москві прозвучали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько 3 години ночі 3 травня. Після вибуху в небо піднявся дим.

Вночі 4 травня в Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Як повідомляє місцева влада, пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

Видання Politico писало, що Україна не ділиться інформацією про терміни, місце і чисельність військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

"Є лише кілька людей в країні, які знають цей план", – сказав український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності.

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ЗСУ Кримський міст новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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