"Очікуємо дещо": Зеленський заявив про готовність до контрнаступу ЗСУ

Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

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Володимир Зеленський / колаж Главред, фото Офіс президента, Генштаб

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах 4 травня заявив, що Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка.

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум. Не тільки наші військові, а й наше суспільство. Ми дійсно готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. У мене є єдина мета. Я впевнений, що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантований, тому що ніхто цього не знає", — сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливі наслідки невдалого контрнаступу.

Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

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"Навіть якщо ти перемагаєш у певних сферах, Ви теж програєте — втрачаєте людей. І ці втрати для нас дуже болючі. У будь-якому випадку ми підемо вперед. Ми очікуємо дещо від наших партнерів", - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Голова головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 1 травня заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – звільнення всіх окупованих територій. За його словами, результати всі зможуть побачити вже скоро.

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просили українську владу. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

Дивіться відео про те, що відбувається в Бахмуті і коли буде контрнаступ.

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