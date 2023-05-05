УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

Анна Ярославська
5 травня 2023, 07:47 оновлено 5 травня, 07:53
49
За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Збройні Сили України отримали від США майже все, що просили.
Джон Кірбі, війна в Україні
Джон Кірбі заявив, що ЗСУ отримали від США майже все, що просили/ Колаж: Главред, фото: defense.gov, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. Про це заявив у четвер під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн, передає Укрінформ.

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", - підкреслив представник Білого дому.

відео дня

Кірбі зазначив, що США націлені на продовження військової підтримки України і зараз велику увагу приділяють забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, а й союзниками і партнерами, було збито більшість крилатих ракет, запущених по українських містах за останні 48-72 години.

"Отже, ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - зазначив представник Білого дому.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просили українську владу. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

Видання Politico писало, що Україна не ділиться інформацією про терміни, місце і чисельність військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

При цьому Київ тримає в секреті ці дані і від українських політиків.

"Є лише кілька людей в країні, які знають цей план", – сказав український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності.

Інші новини по темі:

війна в Україні новини США військова допомога новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

07:47 Україна
Вночі у Дніпрі лунали вибухи: що відомо на даний момент

Вночі у Дніпрі лунали вибухи: що відомо на даний момент

06:38 Україна
Втратив керування: у центрі Києва збили Bayraktar

Втратив керування: у центрі Києва збили Bayraktar

23:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:01

Гороскоп на сьогодні 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинок

07:47

США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

07:32

"Шойгу, Герасимов - тварі": кухар Путіна сказився і показав "гору" трупів "вагнерівців"Відео

07:09

У боях за Україну загинув батько двох дітей з Волині: він пішов на фронт добровольцем

06:38

Вночі у Дніпрі лунали вибухи: що відомо на даний момент

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:07

Чому атака на Кремль виглядає як інсценуванняПогляд

05:00

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

04:00

"Буде багато жертв": РФ готує жорсткі теракти - таролог

03:20

Найвдаліший рецепт: млинці ніколи не прилипнуть до сковороди - додаємо 2 краплі секретної рідиниВідео

Реклама
03:00

Експерт розповів, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерієюВідео

02:33

Несамовита головоломка: лише люди з вражаючим IQ можуть знайти інопланетянина на весільному фото

02:02

"Так, її заклинило!": Волочкову підняли на сміх за фото на Мальдівах

01:32

"У росіян зараз великий депресняк": Світан пояснив, навіщо РФ може вдарити по БанковійВідео

01:05

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

00:51

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

00:30

Мусієнко розповів, наскільки перевага РФ у повітрі є критичною для УкраїниВідео

00:16

Що потрібно зробити 6 травня, щоб кішка щастя в будинок принесли: прикмети і що не можна робитиВідео

04 травня, четвер
23:51

Астрологи розкрили таємницю: названо 5 знаків зодіаку, які завжди говорять правду в обличчяВідео

23:33

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, від чого у російських пілотів трясуться колінкиВідео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публічно звернулася до українського герояВідео

Реклама
23:17

Жінка годувала своїм грудним молоком рідну внучку: як так вийшло

23:07

Втратив керування: у центрі Києва збили BayraktarВідео

22:26

Частково втратив зір: такого президента Володимира Зеленського в окулярах ще не бачилиВідео

22:23

Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село

22:06

"Готують великий розгром": астролог назвала 4 міста України, яким загрожує велика небезпекаВідео

21:11

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежаВідео

21:04

"Залишу посаду міністра і поїду жити в село": Кулеба розповів про плани після перемоги УкраїниВідео

20:49

У Туреччині на саміті сталася потужна бійка між депутатами України та делегацією з РосіїВідео

20:25

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

19:57

РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброюВідео

19:55

Вся сяє: Олена Зеленська в шикарному вбранні приїхала на коронацію Чарльза IIIВідео

19:41

Україна могла вдарити по Кремлю, але це зробили інші: Світан - про сценарії атакиВідео

19:27

Сергій Стерненко. Удар по Кремлю перелякав росіян, Україна візьме БєлгородВідеоблоги

19:20

Основна версія удару по КремлюПогляд

19:04

"Очікуємо дещо": Зеленський заявив про готовність до контрнаступу ЗСУВідео

18:40

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

18:29

В Україні можуть зникнути паспорти-книжечки: Рада розгляне питання

18:29

Розлученого Жадана застукали з популярною співачкою, що гуляють "за ручку"

18:00

Ніякої ядерки не будеПогляд

17:59

Пережив батька на три місяці: у свій день народження на війні загинув молодий спортсмен

Реклама
17:36

Вдарять сильні заморозки: синоптики попередили про жорстоку погоду в травніВідео

17:12

Кондиціонер в інтер’єрі: естетичні варіанти розташування новости компании

17:09

Як в Україні оформити розстрочку погашення комунальних боргів: детальна інструкція

17:09

Мера Одеси Труханова заарештували: його підозрюють у розтраті 92 мільйонів гривень

17:05

На війні вбили українського режисера і сценариста

16:54

"Ворог може переступити червону межу": Гуменюк попередила про високу загрозу ударів по УкраїніВідео

16:45

Росіян, які незаконно заїхали в Крим, планують виганяти індивідуальноВідео

16:30

До чого тут Христина Соловій: Сергій Жадан розлучається

16:23

Окупанти готуються відходити з Херсонської та Запорізької областей - Світан

16:22

"Радикальні групки, що розмахують чимось ядерним": Зеленський розніс РФ за погрози його ліквідаціїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти