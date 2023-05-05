США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Збройні Сили України отримали від США майже все, що просили.

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Джон Кірбі заявив, що ЗСУ отримали від США майже все, що просили/ Колаж: Главред, фото: defense.gov, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. Про це заявив у четвер під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн, передає Укрінформ.

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", - підкреслив представник Білого дому.

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Кірбі зазначив, що США націлені на продовження військової підтримки України і зараз велику увагу приділяють забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, а й союзниками і партнерами, було збито більшість крилатих ракет, запущених по українських містах за останні 48-72 години.

"Отже, ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - зазначив представник Білого дому.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 травня заявив, що підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму.

2 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просили українську владу. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

Видання Politico писало, що Україна не ділиться інформацією про терміни, місце і чисельність військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

При цьому Київ тримає в секреті ці дані і від українських політиків.

"Є лише кілька людей в країні, які знають цей план", – сказав український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності.

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