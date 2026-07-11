Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

Коротко:
- Чим вирішив займатися актор
- Про яку роботу він мріяв
Оскароносний британський актор, режисер, композитор і художник сер Ентоні Гопкінс після 65 років роботи в якості одного з найшанованіших акторів Голлівуду змінює кар'єру і переходить до музики.
Як пише Page Six, 88-річна зірка фільму "Мовчання ягнят" підписав контракт із лейблом Decca Classics і розпочне свою кар’єру композитора класичної музики з випуску альбому.
"Музика була моїм першим бажанням, моєю першою мрією", - сказав дворазовий лауреат премії "Оскар" у заяві, опублікованій на сайті лейблу.
"Я komponував музику все своє життя", - додав він. "Деякі з цих творів супроводжують мене десятиліттями, і я досі повертаюся до них".
Альбом "Life is a Dream", що містить композиції Гопкінса, створені протягом десятиліть, вийде 21 серпня.
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Про особу: Ентоні Гопкінс
Ентоні Хопкінс - британський і американський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер і композитор.
У 2003 році Ентоні Гопкінс отримав зірку на Голлівудській "Алеї слави", з 2008 року є членом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.
Дворазовий лауреат премії "Оскар", спеціальної премії "Золотий глобус" за внесок у кінематограф, премій "Сатурн" та "Еммі", а також п’яти премій BAFTA.
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