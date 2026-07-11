"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер сина

Співачка розповіла про нові успіхи сина, але з гумором зазначила, що малий поки що не стає більш вихованим.

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Аліна Гросу - син Марк-Габріель / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Як виглядає підрослий син Аліни Гросу

На що поскаржилася зіркова мама

Відома українська співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників свіжим контентом зі своїм маленьким сином. У своєму Instagram артистка поділилася не тільки досягненнями тримісячного Марка-Габріеля, а й труднощами, з якими зіткнулися його батьки.

Зірка опублікувала зворушливе відео з малюком, який позував у стильному синьому костюмі в смужку та кумедній кепці. Однак у підписі до публікації виконавиця трохи поскаржилася на його непростий характер. Гросу з іронією зауважила, що з кожним місяцем малюк стає дедалі вимогливішим і вже навчився майстерно маніпулювати дорослими.

відео дня

Аліна Гросу з сином / скріншот із відео

"Вихованішими ми не стали. Скрізь тикаємо цим пальчиком... Філігранно маніпулюємо батьками, бабусею, дідусем і всіма, хто потрапляє під чари нашої харизми", - відверто поділилася Аліна.

Співачка також розповіла, що син категорично відмовляється злазити з рук, влаштовуючи гучні протести, якщо щось йде не за його планом. Молода мама поскаржилася, що будь-яка спроба опустити дитину одразу ж обертається публічним концертом:

"Не злізаємо з рук, інакше - гучне оповіщення у вигляді ганебної істерики на всю вулицю, щоб усі звернули увагу на його безпорадних батьків", - додала артистка.

Аліна Гросу - особисте життя / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Незважаючи на дрібні примхи та маніпуляції, малюк активно росте. Зіркова мама розповіла, що найбільше син любить поїсти. Наостанок Аліна тепло подякувала своєму чоловікові за чудові гени сина.

"Вага 7470. Зріст поки що не кар’єрний, але цілих 66 см без метра, але з кепкою. Дякую татові й своєму чоловікові за гени цього міні-вікінга", - підсумувала Гросу.

Аліна Гросу, інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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