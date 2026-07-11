Джей Ло з'явилася на публіці зі своєю сестрою, яка як дві краплі води схожа на неї

Популярна співачка Дженніфер Лопес з'явилася на публіці й здивувала своєю схожістю зі своєю сестрою.

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Дженніфер Лопес / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядає сестра Джей Ло

Де вони з'явилися

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес та її сестра Лінда Лопес вирушили до Парижа разом.

Як пише Enews, співачка, відома за хітом "Let’s Get Loud", та її молодша сестра, дуже схожа на неї, стали королевами балу на Тижні моди в Парижі 2026 року, з’явившись на показі високої моди Celia Kritharioti сезону осінь-зима 2026/2027 у вбраннях, готових до виходу на подіум.

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Поки Дженніфер і Лінда сиділи в першому ряду на показі, вони влаштували власний показ мод за межами майданчика, позуючи перед камерами у своїх не менш гламурних вбраннях.

Джей Ло вивела у світ рідну сестру / Фото Instagram/jlo

56-річна Дженніфер обрала довгу напівпрозору сукню, прикрашену дорогоцінними каменями, яку вона доповнила туфлями на високих підборах і білою хутряною шубою. Що стосується Лінди, то 55-річна співачка одягла ангельську білу сукню з напівпрозорою спідницею поверх рожево-білої підкладки з бісером на ліфі.

Джей Ло вивела у світ рідну сестру / Фото Instagram/jlo

Актриса поділилася кількома знімками з Тижня моди у своєму Instagram 9 липня, які Лінда перепостила у своїх Instagram Stories, супроводивши фотографії двома смайликами у вигляді сердечок і підписом: "Ще трохи паризьких витівок".

Джей Ло вивела у світ рідну сестру / Фото Instagram/jlo

Протягом усієї своєї кар’єри Джей Ло часто говорила, що воліє вести просте особисте життя в колі своїх сестер.

"У мене дуже вузьке коло спілкування", - сказала вона Говарду Стерну в 2025 році, додавши, що її сестри Лінда та Леслі Енн Лопес - її "найкращі подруги".

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Про особу: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська актриса, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса та талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших осіб, які розмовляють іспанською мовою.

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