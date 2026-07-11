"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

Телеведуча відверто прокоментувала моральний аспект початку їхніх стосунків з Єгором Соболєвим.

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Марічка Падалко про роман із Соболєвим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марічка Падалко, скріншот із відео

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На які жертви пішли Марічка Падалко та Єгор Соболєв

Як зараз складаються стосунки ведучої з екс-дружиною її обранця

Відома українська телеведуча Марічка Падалко дала відверте інтерв'ю Маші Єфросініній, у якому чесно розповіла про початок свого сімейного життя з Єгором Соболєвим. Як відомо, заради цих стосунків обом партнерам довелося розірвати свої попередні шлюби.

У розмові з Єфросиніною Падалко чесно визнала, що початок їхнього роману - це не той досвід, яким можна пишатися.

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"Ну, скажімо так, це питання моралі, і коли стосунки починаються з взаємної зради, це не той досвід, яким хочеться пишатися й передавати своїм донькам. Я відкрито з ними про це говорю", - відверто зізналася Марічка.

Марічка Падалко з чоловіком / фото: instagram.com, Марічка Падалко

Проте ведуча пропонує оцінювати цю ситуацію в довгостроковій перспективі, дивлячись на те, як у підсумку склалися долі всіх причетних. Падалко зазначила, що їхні сильні почуття хоч і зруйнували два шлюби, але в результаті подарували життя трьом новим великим сім’ям.

"Ми говоримо про чотирьох людей: це моя сім’я, це сім’я Єгора (у нього вже була одна дитина) і сім’я мого попереднього чоловіка. А зараз у кожній сім’ї є троє дітей. А загалом - 9 дітей. Тобто, можливо, кохання було настільки сильним, що воно зруйнувало два шлюби, але водночас дало життя трьом великим сім’ям. Мене це заспокоює. Що це та ціна, яку можна було заплатити. І я доклала дуже багато зусиль, щоб ті люди, яких торкнулася наша історія, були щасливі", - поділилася телезірка.

Марічка Падалко - особисте життя / фото: instagram.com, Марічка Падалко

Особливу увагу Марічка приділила стосункам з Анною, колишньою дружиною Соболєва. Всупереч стереотипам, жінкам вдалося налагодити напрочуд теплі й довірливі стосунки. За словами Падалко, колишня дружина Єгора - чудова людина, на яку вона може беззастережно покластися. Головним сполучним ланцюгом у спілкуванні жінок завжди залишалися інтереси дитини - старшої доньки Єгора Аліси.

"Крім того, колишня дружина теж доклала чимало зусиль, щоб батько залишився в житті їхньої спільної доньки. Мені здається, що вони теж у дуже добрих стосунках", - підсумувала Марічка Падалко.

Нагадаємо, зараз Падалко та Соболев виховують трьох спільних дітей: сина Михайла, а також дочок Марію та Катерину.

Марічка Падалко / інфографіка: Главред

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Про персону: Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка виходила в ефір у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН та спеціальний кореспондент.

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