"Не буде танків, які йдуть на Москву": Ейдман назвав 3 варіанти усунення Путіна

Про усунення диктатора домовляться близькі до нього люди на дачах або в гольф-клубах. Збройного повстання не буде, главу Кремля приберуть "тихо".

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Ейдман назвав 3 варіанти усунення Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

Російського диктатора Володимира Путіна усунуть від влади в країні-агресорці Росії не за допомогою збройного повстання, а "тихо". Про це високопоставлені люди в РФ домовляться між собою на дачах та у гольф-клубах.

Після цього главу Кремля можуть усунути одним із трьох способів. І не усі ці способи передбачають, що він залишиться живим. Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"У російській історії були змови, в результаті яких скидали диктаторів, одноосібних правителів, а здійснювала ці змови сама правляча верхівка. Тобто це не путч Пригожина, коли якісь відморозки несуться в голлівудському стилі до Москви на танках, ні. Йдеться про те, що люди потай домовляються на якихось дачах або в якихось гольф-клубах", – зазначив Ейдман.

Далі кількість змовників зростатиме, і потім Путіна або вб’ють, як Павла І, або заарештовують, як Берію, чи просто створять такі умови, щоб він був змушений піти сам, як було у випадку з Хрущовим.

За словами соціолога, російського диктатора Путіна можуть прибрати одним із трьох способів.

"Думаю, що буде один із трьох варіантів: Путіна або вб'ють, або відсторонять та ізолюють, або змусять піти у відставку і укладуть угоду (умовно кажучи, його чіпати не будуть, дадуть йому всі привілеї, залишать йому палаци на Валдаї і в Сочі, але натомість він буде повинен більше не лізти в політику, або ж, якщо ні, то вчинять із ним більш суворо)", – прогнозує Ейдман.

Проте, за його словами, все це буде тимчасово. Путіну спочатку можуть дозволити жити у його палаці на Валдаї. Але за кілька років його здадуть у Гаагу, тому що Росії потрібно буде якось врегулювати відносини із Заходом.

Якою може бути Росія після Путіна

Також Ейдман поділився своїми роздумами про те, якою може бути країна-агресорка Росія після того, як Путіна усунуть від влади. Соціолог впевнений, що режим в РФ не буде існувати в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. Адже зараз величезне значення мають "таргани" в голові Путіна, а не найближчі чиновники з його оточення. Саме "таргани" починають війни і безмежні звірства, каже Ейдман.

"Я не вірю, що одразу встановиться якась демократія, і що це буде та "Росія майбутнього", про яку говорить Навальний. Ні. Думаю, що принаймні спочатку режим буде зберігатися, путінська номенклатура буде зберігати владу. Режим буде досить авторитарним спочатку, але, що найважливіше, цей режим не буде вести війну проти України і погрожувати всьому світу. Тому що все це нікому не потрібно. Для путінської номенклатури це стрес і суцільні неприємності", – зазначив соціолог.

За його словами, наступна влада в РФ найімовірніше спустить на гальмах реваншистські плани Путіна і буде поступово домовлятися з Заходом, адже буде хотіти відновити колишню якість життя в Росії.

"У будь-якому випадку повалення Путіна досягне головну і очевидну мету – Росія припинить бути екзистенціальною загрозою для всього світу і країною-терористом, яка знищує і вбиває людей в Україні", – підсумував Ейдман.

Дивіться відеоверсію чату з Ігорем Ейдманом:

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як закінчиться влада Путіна. Він зазначив, що, ймовірно, Путін найбільше захищений лідер країни у світі. Він як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах.

Соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман зазначав, що Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті. Главі Кремля ще краще від того, що усі говорять про його можливу смертельну хворобу, адже так він може уникнути замаху на своє життя, каже соціолог.

Також Ейдман вказав на помилку диктатора і зазначив, що Путін проколовся, як стара баба з казки Пушкіна. Глава Кремля хотів бути імператором і мати Байдена на побігеньках, але амбіції його підвели.

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