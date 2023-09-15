'Вб'ють чи скинуть свої': Селезньов розповів, як закінчиться влада Путіна

Путін як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах, вважає Селезньов.

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Селезньов розповів, як закінчиться влада Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як російський диктатор Володимир Путін позбудеться влади, чи варто сподіватись, що його вб'ють чи скинуть свої.

Експерт в інтерв'ю ТСН.ua зазначив , що ймовірно, він найбільше захищений лідер країни у світі. Він як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах.

"Думаю, щоб убезпечити себе від неочікуваних речей, він створив розгалужену мережу Федеральної служби охорони і структури, які безпосередньо гарантують йому фізичне виживання. Тому вважаю, що такий кейс як вбивство Путіна технічно неможливо реалізувати. Ходять різні чутки щодо стану його здоров'я. Система, яку він створив, буде працювати над тим, щоб продовжити йому життя", - наголосив Селезньов. відео дня

Кінець влади Путіна

Нагадаємо, що генерал назвав сценарій для "башт Кремля". Глава Кремля Володимир Путін старіє, політичним і фінансовим "елітам" країни-агресора Росії доведеться ухвалювати рішення, вважає військовий експерт Віктор Ягун.

Олександр Сотник вважає, що "всіх цих Путіних будуть викорчовувати". Кожен день перебування Путіна при владі ускладнює і збільшує масштаб майбутньої катастрофи на кілька відсотків, вважає експерт.

Військовий розповів, якщо не буде Путіна, завалиться й уся російська влада. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", додав експерт.

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