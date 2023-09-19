Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті – Ейдман

Главі Кремля ще краще від того, що усі говорять про його можливу смертельну хворобу, адже так він може уникнути замаху на своє життя, каже соціолог.

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Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті, каже Ейдман/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

У російського диктатора Володимира Путіна навряд чи є якась смертельна хвороба. Але поширення чуток про те, що глава Кремля може скоро померти, вигідні йому самому. Таким чином Путін сподівається уникнути замаху на його життя.

Якщо усі повірять, що диктатор країни-агресорки Росії може скоро померти, то це приспить пильність противників Путіна і на Заході, і в РФ. Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"У жодну смертельну хворобу Путіна я не вірю. Більше того, я вважаю, що люди, які поширюють казки про хворобу Путіна, виконують завдання російських спецслужб. Це потрібно для того, щоб приспати пильність, перш за все, Заходу, можливих інсургентів всередині Росії або в еміграції, щоб вони не намагалися організувати теракт проти Путіна і вбити його. Адже навіщо вбивати людину, яка і так помре?" – зазначив соціолог.

Оскільки усі бачать Путіна як патологічного боягуза, який дуже боїться теракту і боїться хоч кудись їздити, то виникає враження, що його не треба вбивати, адже він і так сам помре, каже Ейдман.

"Тому думаю, що це цілеспрямований вкид. На щастя, на Заході вже давно ніхто не вірить в цю казку про смертельну хворобу. Свого часу чутки ходили, і західні ЗМІ їх передруковували. Але про це говорять одні й ті самі люди регулярно, а, як кажуть в Одесі, жарт, який повторений двічі, перестає бути смішним. От і західні ЗМІ вже це рідко передруковують. Тому ці зусилля марні", – зазначив соціолог.

Дивіться відеоверсію чату з Ігорем Ейдманом:

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як закінчиться влада Путіна. Він зазначив, що, ймовірно, Путін найбільше захищений лідер країни у світі. Він як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун назвав єдиний спосіб змінити владу в РФ. У Росії немає лідерів, і це найбільша проблема цієї країни. Тому в РФ на даному етапі неможливий бунт, зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський жорстко пройшовся по російському диктатору. Зеленський порівняв російського диктатора Володимира Путіна зі смертельною хворобою – раком.

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