"Не бійся, тато поруч": маленьку дівчинку дістали живою після 12 годин під завалами в Сирії

Після землетрусу у Сирії рятувальники дістали з-під завалів будинку маленьку дівчинку, яка провела там 12 годин.
Дівчинка була витягнута з-під уламків одного з житлових будинків в містечку Афрін в сирійській провінції Алеппо повідомляє видання vesty.co.il.
Дитину винесли на поверхню живою і передали на руки батькові.
"Не бійся, тато поруч, Нур, подивися на мене", - підтримував дівчинку рятувальник під час операції.
На відео зафіксовано покрите щільним шаром пилу обличчя дівчинки, а також як рятувальник просить її поговорити з батьком, подивитися на нього і переконатися, що навколо робиться все заради її порятунку.
Кадри опублікувала організація "Білі шоломи", яка проводить рятувальну операцію в районах Сирії, підконтрольних противникам режиму президента Башара Асада.
Землетрус у Туреччині та Сирії 2023
Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.
Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.
Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.
У ВООЗ вважають, що число загиблих в результаті землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів.
Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.
Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.
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