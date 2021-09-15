Названо три проблеми на шляху запуску в роботу Північного потоку-2

Німеччині потрібно підтвердити, що газопровід відповідає вимогам Євросоюзу / Фото Reuters

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено. Але для запуску газопроводу в роботу існують кілька перешкод, про них йдеться в статті для видання Politico.

Перша перешкода - це остаточне зварювання і технічні роботи.

"Дві останні секції металевої труби були зварені разом на датсько-німецькому морському кордоні, а потім у п'ятницю вранці їх опустили на морське дно. Але неясно, чи потрібно як і раніше фізично з'єднувати нитки морських трубопроводів на суші в Росії та Німеччині - це останній крок, який називається "золотим зварюванням", - йдеться в статті.

Крім того, оператору СП-2 належить провести пуско-налагоджувальні роботи, які можуть зайняти до трьох місяців. Зокрема, необхідно очистити морські ділянки газопроводу, після чого перевірити на наявність протікання та інших потенційних проблем, пише оглядач Америка Ернандез.

Другий важливий момент - Північному потоку-2 потрібно отримати сертифікат безпеки від незалежної та визнаної міжнародним співтовариством організації. При цьому автор статті нагадала, що американський сенатор Джеймс Ріш заявляв, що будь-яка іноземна компанія, яка братиме участь у перевірці трубопроводу, потрапить під санкції США.

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Третя умова для запуску СП-2 - це нормативне схвалення. Федеральному мережевому агентству Німеччини також потрібно підтвердити, що газопровід відповідає вимогам Євросоюзу.

Читайте такжеВ Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку-2Північний потік - 2 представив свої документи 11 червня. Процес сертифікації може зайняти до 10 місяців і дозволяє Європейській комісії висловити свою думку щодо проекту постанови до ухвалення остаточного рішення.

Зазначається, що німецький регулятор може видати тимчасовий дозвіл, якщо вважатиме, що високі ціни на газ і низький рівень запасів у сховищах загрожують енергетичній безпеці Німеччини.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Угода щодо СП-2 між Німеччиною та США

США та Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву та є лише декларацією. Тому українська держава і надалі буде протидіяти проекту і вести переговори із Заходом.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив імовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.