Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в Україні

У США не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару / ТСН

У Сполучених Штатах не фіксують жодних ознак того, що Росія вирішила застосувати проти України ядерну, біологічну чи хімічну зброю, зокрема, так звану "брудну бомбу". Про це із посиланням на представника Збройних сил США повідомляє агентство Reuters.

"Ми не маємо жодних розвідданих, які вказують на те, що Росія ухвалила рішення щодо застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні, незважаючи на занепокоєння США щодо фальшивих попереджень РФ про українську брудну бомбу", - заявив журналістам чиновник на умовах анонімності.

Як зазначили в інформагентстві, зауваження пролунали за телефонними розмовами між міністром оборони США та його російським колегою в неділю й розмовою в понеділок між вищими американськими та російськими генералами.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в України

Міністр оборони країни-окупантки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни. Український гарант підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва. Зеленський наголосив, що світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу". Генсек наголосив, що це просто абсурдно. За його словами, країна-агресор зазвичай звинувачує інших у злочинах, які планує здійснити сама.

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